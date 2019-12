Egy gyergyószentmiklósi és egy kolozsvári tanár is megkapta idén a Magyar Nyelvőr-díjat

A magyar nyelv ápolása a határon túli magyarlakta területeken kiemelten fontos - mondta Keszi István , a Magyar Nyelvőr Alapítvány képviselője szombat reggel az M1 aktuális csatornán. A műsorban arról beszéltek, hogy átadták a 2019-es Magyar Nyelvőr-díjakat a Parlamentben csütörtökön. Az alapítvány rangos elismerését idén Kiss Jenő Széchenyi-díjas nyelvész, Iszlai Enikő , a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum magyartanára, valamint Bernád Ildikó , a gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola igazgatója kapta. Keszi István a műsorban azt mondta, díjazottjaik között mindig szerepel egy határon túli is, arra hívják fel a figyelmet, mennyire fontos ápolni a magyar nyelvet azokon a területeken, ahol már nincsenek többségben a magyarok. (mti)

Gondolsz a környezetre karácsonykor is? Folyamatosan szem előtt tartom ezt a szempontot is 136 Próbálok inkább saját készítésű ajándékkal kedveskedni 14 Ilyenkor inkább az a szempont, hogy örüljön neki a megajándékozott 32 A műanyagot mindenestere száműzöm 23 Amúgy is tárgyak helyett inkább élményeket kellene adnunk! 144 Szerintem túl van reagálva a környezetvédelem kérdése 104 Még nem gondolkodtam el ezen 18