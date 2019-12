Ismét zenei tehetségkutatót szerveznek a fogyatékkal élő fiatalok számára

A székelyföldi Amigo üzletlánc 5.890 lejt adományozott december 23.-án annak a zenei tehetségkutató versenynek a megszervezésére, amelyet fogyatékkal élő, tehetséges személyek számára szervez immár második alkalommal a United by Music Alapítvány, partnerségben a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvánnyal.



„Nyerj nálunk akár hetente úgy, hogy közben jót cselekszel!” Ezzel a szlogennel hirdette meg nyereményjátékát az Amigo üzletlánc, aki december 1. és 20. között Klass márkájú terméket vásárolt egyúttal támogatta a fogyatékkal élő tehetségeket.



A játékban résztvevőket az üzletlánc hálából értékes nyereményekkel is jutalmazta. A Facebookon zajló nyereményjátékban úgy lehetett részt venni, hogy legalább két Klass márkájú termék vásárlása után a karácsonyi bejegyzés alá kommentben oda kellett írni, hogy „Támogatom a fogyatékkal elő tehetségeket!”.





A kampány ideje alatt megvásárolt Klass termékek profitjának 30%-át az üzletlánc a United by Music és a Diakónia Keresztyén Alapítványok, fogyatékkal élőknek megszervezett zenei tehetségkutatójára ajánlotta fel.„Ez az erdélyi tehetségkutató felkarolja a fogyatékkal élő tehetségeket és esélyt ad nekik karrierjük építésében, támogassuk együtt őket!”, így szólt a felhívás. December 1. és 20. között, minden pénteken kisorsolták a nyerteseket az addig összegyűlt hozzászólások alapján. A heti nyertesek nevét minden héten az Amigo üzletekben kifüggesztett plakáton és a saját Facebook oldalon tették közzé.A nyereményjáték ideje alatt a székelyföldi üzletlánc összesen 4 darab 200 lej értékű bőségkosarat, 3 darab Nordmann fenyőt, 2 darab 300 lejes vásárlási utalványt, egy darab 80 cm-es HD LED tévét sorsolt ki a játékban résztvevő vásárlói számára. Az Amigo karácsonyi nyereményakciója idén is népszerűnek bizonyult, összesen 602 személy vett részt a játékban és 5.890 lej adomány gyűlt össze.Az említett pénzösszeget a United by Music Alapítvány és a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány zenei tehetségkutató verseny megszervezésre fordítja, amelyre egyébként még 2020 január végig lehet jelentkezni bárhonnan, meghallgatásokat 2020 februárjában Kovászna, Hargita, Maros, Kolozs és Brassó megyékben szerveznek. A döntő 2020 márciusában lesz megszervezve Sepsiszentgyörgyön, a Székely Mikó Kollégium rendezvénytermében.A versenyzők válogatását szakmai zsűri végzi, amely szakemberekből áll: zenetanár, zenész, énekes stb. Mindenik versenyző egy zeneszámot fog előadni egyénileg, hangszeren, énekelve, vagy énekelve hangszer kísérettel. Zenei műfaj: szabadon választható.A tapasztalat azt mutatja, hogy nagy az igény erre a versenyre: tavaly 37 személy nevezett be, ebből 19-en kerültek a döntőbe és 10 személy részesült díjban. Az első három helyezett (négy személy) egyhetes hollandiai kiránduláson vett részt, ahol a holland partner által szervezett jótékonysági eseménysorozat keretén belül a tehetséges énekesek minden este nagyközönség előtt léptek fel. Idén sem lesz ez másként, a tehetségkutató fődíja több mint egy hetes hollandiai kirándulás, ahol a nyertes nagyközönség előtt is bemutatkozhat.

Kik vehetnek részt a versenyben?

A versenyben olyan személyek vehetnek részt, akiknél a fogyatékosság valamelyik típusát állapították meg, a 448/2006-os törvény szerint. A fent említett kategóriába eső, fogyatékkal élő személyek, akik bármilyen hangszeren játszanak, vagy énekelnek, részt vehetnek a versenyben nemzetiségtől, lakhelytől, fajtól, nemtől, vagy vallási hovatartozástól függetlenül.Akiket a zsűri kiválaszt lehetőséget kapnak arra, hogy zenei karrierjük kibontakozzon, mentorokat kapnak, szakmai oktatásban fognak részesülni. A jelentkezéssel kapcsolatos minden információ elérhető a honlapon Bármilyen további kérdésre a 0741 177 575-ös telefonszámon válaszolnak. A jelentkezés beküldésének határideje 2020 január 31., amelyet e-mailben a unitedbymusicromania@gmail.com címre lehet elküldeni, vagy postán a következő címre: United by Music Románia, Sepsiszentgyörgy, Gyöngyvirág u., 5 szám, postai kód 520085, Kovászna megye.Mostantól magánszemélyek is támogathatják az első olyan erdélyi zenekart, amelynek tagjai tehetséges, fogyatékkal élő zenészek. Adományozni lehet havonta (vagy egyszeri adományként) a United By Music projektjének fenntartására.Küldetésük az, hogy zenei oktatást és fellépési lehetőségeket biztosítsanak tehetséges, fogyatékkal élő zenészek számára. Rendszeres zenei táborokat szervezzenek a fogyatékkal élő zenészeik számára, ahol zenei mentorok segítségével gyakorolnak, a repertoáron dolgoznak.A zenekar fenntartásának fontosabb költségtételei: mentorok, zenetanárok honoráriuma, adminisztratív költségek, a zenészek szállítási/utazási költségei, járművek biztosítási és karbantartási költségei, szállás és étkezés a zenetáborok során, hangszerek karbantartása és szükség szerint új felszerelések vásárlása. Ezen a linken található „Támogass” modulra kattintva bárki utalhat 25, 50, 75, 100 lejt vagy tetszőleges összeget havi rendszerességgel, vagy akár egyszeri alkalommal is.Az adatbázisba bekerülő adományozók rendszeres tájékoztatást kapnak e-mailben az adományok felhasználási módjáról és meghívót küldenek az eseményeikre is. (