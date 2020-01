Januárban magyar szinkronos filmet is vetítenek a Csíki Moziban

Véglegessé vált a Csíki Mozi 2020. januári harmadik heti programja: január 15-én és 17-én, szerdán és pénteken öt filmet játszanak Csíkszereda filmszínházában, és a napokban pedig véglegessé vált január harmadik hetének a mozis programja is – áll a Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának szerkesztőségünknek eljuttatott közleményében. E szerint 15-én, szerdán 17.00 órai kezdettel ismét vetítik a Jetikölyök című animációs filmet, ezt követően pedig a Terminátor: sötét végzet című akciófilmet láthatja a közönség eredeti nyelven, román felirattal. 17-én, pénteken 16.30 órától a népszerű Addams Family – A galád család című animációs film kerül terítékre magyar szinkronnal, ezt követi 18.30 órától a Joker . A Batman-sorozatból ismert karakter eredettörténetét másodszor vetíti a csíkszeredai filmszínház eredeti nyelven, román felirattal. 21.00 órai kezdettel a Hustlers – a Wall Street pillangói című, magyar szinkronnal vetített dráma zárja a bemutatók sorát. Jegyek vásárolhatók a bilete.ro weboldalon, valamint a Csíki Mozi jegypénztárában munkanapokon 9.00 és 18.00 óra között, szombatonként pedig 10.00 és 15.00 óra között. A Csíki Mozi januári programja: - január 6., hétfő: 18.00 óra: Megyecsinálók - január 8., szerda: 17.00 óra: Macskák (Cats), 19.00 óra: Joker - január 10., péntek: 17.00 óra: Valan – az angyalok völgye, 19.00 óra: Midway - január 15.,szerda: 17.00 óra: Jetikölyök, 19.00 óra: Terminátor: sötét végzet - január 17., péntek: 16.30 óra: Addams family – A galád család, 18.30 óra: Joker, 21.00 óra: Hustlers – a Wall Street pillangói (közlemény) Nyitókép: pixabay

Gondolsz a környezetre karácsonykor is? Folyamatosan szem előtt tartom ezt a szempontot is 181 Próbálok inkább saját készítésű ajándékkal kedveskedni 16 Ilyenkor inkább az a szempont, hogy örüljön neki a megajándékozott 47 A műanyagot mindenestere száműzöm 25 Amúgy is tárgyak helyett inkább élményeket kellene adnunk! 222 Szerintem túl van reagálva a környezetvédelem kérdése 153 Még nem gondolkodtam el ezen 23