A nagyváradi színház négy előadás alatt gyermekmegőrzést is biztosít

Januárban négy alkalommal is várja az 5-12 év közötti gyermekeket a nagyváradi Szigligeti Színház előadásai alatt működő Lenszirom játszóház. A Szigligeti Színház által indított gyermekmegőrző célja, hogy azok a szülők is meg tudják tekinteni a Szigligeti Színház előadásait, akik számára a gyermekek felügyelete gondot jelent. A Lenszirom gyermekmegőrző a nagyváradi teátrum egyes előadásai alatt működik a színház új jegypénztárában speciálisan erre a célra kialakított helyiségben. A gyermekek felügyeletéről Kun Kinga gyermekanimátor gondoskodik. A játszóház regisztrációs díja 10 lej, amellyel a szülők a Szigligeti Stúdió további fejlesztését támogathatják. A gyermekmegőrzőbe jelentkezni személyesen, a színház jegypénztárában, vagy a szigligetiszervezok@yahoo.com e-mail címen lehetséges. A játszóház decemberi alkalmai: január 4., szombat, 17:00 – Sybill; január 11., szombat, 19:00 – Lila ákác, január 18., szombat, 19:00 – Macskajáték, január 22., szerda, 19:00 – Sybill. (közlemény) Nyitókép: Szigligeti Színház Nagyvárad / Facebook

Gondolsz a környezetre karácsonykor is? Folyamatosan szem előtt tartom ezt a szempontot is 181 Próbálok inkább saját készítésű ajándékkal kedveskedni 16 Ilyenkor inkább az a szempont, hogy örüljön neki a megajándékozott 47 A műanyagot mindenestere száműzöm 25 Amúgy is tárgyak helyett inkább élményeket kellene adnunk! 222 Szerintem túl van reagálva a környezetvédelem kérdése 153 Még nem gondolkodtam el ezen 23