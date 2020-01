Csúnyát bukott a Netflix az idei Golden Globe-on

Idén 77. alkalommal adták át a Golden Globe-díjakat a Beverly Hills-i Beverly Hilton Hotelben. A gála házigazdája Ricky Gervais brit színész-komikus volt A Golden Globe-díjakról döntő újságíró-szervezet 25 filmes és televíziós kategóriában osztotta ki az elismeréseit.



Bár mindenki arra számított, hogy a Netflix besöpör majd mindent, végül mégsem így történt ugyanis a streamingszolgáltatónak mindössze két díjat sikerült bezsebelnie, holott harmincnégy kategóriában jelölték.



Az idén a következő alkotások részesülhettek a díjban:



Film:



Legjobb dráma: 1917 (Universal)

Legjobb vígjáték vagy musical: Volt egyszer egy... Hollywood (Sony)

Legjobb animációs film: A hiányzó láncszem (UA)

Legjobb idegennyelvű film: Élősködők

Legjobb rendező: Sam Mendes, 1917 (Universal)

Legjobb férfi főszereplő (dráma): Joaquin Phoenix, Joker (Warner)

Legjobb női főszereplő (dráma): Renee Zellweger, Judy (BBC)

Legjobb férfi főszereplő (vígjáték vagy musical): Taron Egerton, Rocketman (Paramount)

Legjobb női főszereplő (vígjáték vagy musical): Awkwafina, A búcsú (A24)

Legjobb férfi mellékszereplő (dráma és vígjáték vagy musical): Brad Pitt, Volt egyszer egy... Hollywood (Sony)

Legjobb női mellékszereplő (dráma és vígjáték vagy musical): Laura Dern, Házassági történet (Netflix)

Legjobb forgatókönyv: Quentin Tarantino, Volt egyszer egy... Hollywood (Sony)

Legjobb betétdal: I'm Gonna Love Me Again, Rocketman (Paramount)

Legjobb filmzene: Joker, Hildur Guðnadóttir (Warner)



Tévé:



Legjobb dráma: Utódlás (HBO)

Legjobb férfi főszereplő (dráma): Brian Cox, Utódlás (HBO)

Legjobb női főszereplő (dráma): Olivia Colman, A korona (Netflix)

Legjobb sorozat (vígjáték): Fleabag (Amazon)

Legjobb férfi főszereplő (vígjáték): Ramy Youssef, Ramy (Hulu)

Legjobb női főszereplő (vígjáték): Phoebe Waller-Bridge, Fleabag (Amazon)

Legjobb minisorozat vagy tévéfilm: Csernobil (HBO)

Legjobb férfi színész (minisorozat vagy tévéfilm): Russell Crowe, A legharsányabb hang (Showtime)

Legjobb női színész (minisorozat vagy tévéfilm): Michelle Williams, Fosse/Verdon (FX)

Legjobb férfi mellékszereplő (sorozat, tévéfilm vagy minisorozat): Stellan Skarsgård, Csernobil

Legjobb női mellékszereplő (sorozat, tévéfilm vagy minisorozat): Patricia Arquette, A tett (Hulu)



A gálán két életműdíjat is kiosztottak, az egyiket, a Carol Burnett-díjat Ellen DeGeneres kapta. Ő volt az első nő, aki főműsorban jelentette be, hogy saját neméhez vonzódik 1997-ben, tudván, hogy ezzel az állását kockáztatja. A másikat, a Cecil B. DeMille-díjat pedig Tom Hanks kapta.



A Golden Globe műsorát először 1964-ben közvetítette országos televízió, a helyszín 1971 óta a Beverly Hilton Hotel, ahol a sztárok fehér asztal mellett ülve élvezik a szórakoztató gálát.



Idén a klímaválságra való tekintettel a szervezők nagy hangsúlyt fektettek a fenntarthatóságra: a teljes menü vegetáriánus lesz, nem használnak műanyag palackot és amit lehet, újrahasznosítanak a ceremónia kellékeiből, például a vörös szőnyeget is. (hírszrerk./mti)



Nyitókép: Wikimedia Commons

