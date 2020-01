„Az erdélyi népművészet közös kincs”. Kelemen László beszélt az Erdélyi Hagyományok Háza terveiről

"Mára szükségszerű lépés volt egy olyan intézmény létrehozása, amely szervezett módon és összehangoltan tűzi zászlajára az élő néphagyományt. Azt a paraszti kultúrát és műveltséget ápolja, amit Erdélyben őseink – románok, magyarok, szászok és cigányok – műveltek sajátjukként. Alapvető célunk, hogy ne múzeumok tárlataiba temessük el, hanem legyen része mindennapos életünknek: mind fejben, mind szívben, mind lábban" - magyarázta Kelemen László, a Hagyományok háza főigazgatója egy friss interjúban, amelyben az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány létrehozásának okairól és jelentőségéről beszélt. Az Alapítvány - amelynek elnöki pozícióját is betölti társadalmi munkában Kelemen László - alakuló ülését tavaly októberben tartották Kolozsváron.





Kelemen László (fotó: Gajó Dorottya)

Kelemen arról is beszélt, hogy miért érezték fontosnak egy külön intézmény létrehozását, amikor a Hagyományok Háza két éve már létrehozott egy mára hatékonyan működő Kárpát-medencei Hálózatot."Erdély egy külön világ, ne feledjük, nagyobb, mint Svájc, s történelme is sajátos, s fontosságát növeli az ott élő magyarok jelentős száma. A fellelhető élő népművészetben is adott astátusza, például, ha csak a teljes magyar nyelvterület táncegyütteseinek repertoárját tekintjük, az erdélyiekhez köthető e tánckincs nyolcvan százaléka. Az elmondottak arra vezettek minket, hogy az erdélyi szervezetet kiemelten kezeljük a hálózatos munkában, s önálló entitásként határozzuk meg. A Hálózat jelentősége ezzel nem csorbul, továbbra is meghatározó szerepe marad a Kárpát-medencei hagyomány ápolásában és megtartásában" - hangsúlyozta az Hagyományok Háza igazgatója.Később pedig az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány működéséről és az anyaintézményhez fűződő viszonyáról is részletesen beszélt. Elmondta, szoros együttműködésben gondolkodnak, de figyelembe kell venniük, hogy a két ország törvényei eltérőek. Mivel közpénzből működnek, különösen fontosnak tartja, hogy nyilvánosak legyenek mindkét ország közvéleményé előtt. Az alapítvány központja Marosvásárhely van, ahonnan a négy alátartozó – a marosvásárhelyi, a kolozsvári, a székelyudvarhelyi és a csíkszeredai – iroda munkáját is irányítják.Ezek célja Kelemen szerint egyértelmű: "A táncházmozgalomhoz tartozó közösségek számos civilszervezetet hoztak létre, amelyek elévülhetetlen érdemeket szereztek a rendszerváltás óta. Itt említhetem például a Kallós Zoltán Alapítványt, amelynek megszervezése még a névadóhoz fűződik. A mi működési modellünk megegyezne a magyarországi gyakorlattal, a stratégiai civilszervezetekkel szoros együttműködésben egy közös cél irányában – az élő népművészet ügyének szolgálatáért – végeznénk a munkánkat. Ez egyben az erőink egyesítését, s a párhuzamosságok elkerülését is jelentené. A kézművesség tanítása például igen sokrétű és infrastruktúra-igényes terület, fontos tehát a képzések helyszíneinek optimális kijelölése, s fontos, hogy e kurzusokat akkreditáltathassuk is, így az azon résztvevők elismert bizonyítványhoz is juthatnak. Értelemszerűen az együttműködést nem csupán az erdélyi magyar, hanem más, például román szervezetekkel is tervezzük, amelyekkel a kapcsolatot záros határidőn belül ki kell építenünk."Kelemen ugyanakkor részletesebben is beszélt a román félhez fűződő viszonyukról, az együttműködési feladatokról. "Korábban már több romániai intézménnyel építettünk ki gyümölcsöző kapcsolatot. Itt említhetem a Román Tudományos Akadémia Kolozsvári Folklórintézetével, valamint a Kolozsvári Néprajzi Múzeummal közös kiadványokat, de utóbbival uniós együttműködésünk is „fut”.

Az erdélyi népművészet közös kincs: éppúgy elképzelhetetlen a román, a cigány, vagy éppen a magyar nélkül. Fontosnak tartom, hogy végre félretegyük a sérelmeket és az ezekből fakadó sanda gondolatokat, melyek e közös kultúrának meg nem értéséből, s a szomszéd kertjének centizős méregetéséből fakadnak.

Mi közép-kelet-európaiak nem szoktunk hozzá ahhoz, amit például az amerikaiak régóta tudnak, hogy olyan játszmákat játsszunk, amelyekben mindenki nyer. Téves az az ettől eltérő – s Erdélyre különösen jellemző – felfogásunk: ha valaki nyer, akkor vesztesnek is kell lennie. A politika bűne, hogy – szűklátókörűségtől vezérelve, rövidtávú érdekek mentén – folyamatosan próbálja kijátszani egymás ellen a nemzeteket. Meggyőződésem, hogy lentről kell építkezni: amikor az emberek jó szomszédságban élnek együtt, megértik és esetenként segítik is egymást. Ezért célunk, hogy a civil szervezetek bevonásával megértessük velük, hogy e kultúrában ők nem csupán szomszédok, hanem testvérek is egyben" - mondta.