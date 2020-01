A Jégvarázs 2. már most megdöntötte az első rész bevételi rekordját

A Disney Jégvarázs 2. című produkciója lett minden idők legnagyobb animációs kasszasikere: az alkotás globális jegyárbevétele a hétvégén elérte az 1,325 milliárd dollárt. A Jégvarázs 2. észak-amerikai közönsége eddig 449,9 millió dollárért nézte meg a filmet, a tengerentúli bevételek pedig vasárnapra elérték a 875,3 millió dollárt - írta a deadline.com. A korábbi animációs bevételi rekordot a Jégvarázs első része állította fel, amelyre 1,281 milliárd dollárért váltottak jegyet a nézők világszerte. A Jégvarázs 2. hat évvel követte az első produkciót. A folytatást is az Oscar-díjas Jennifer Lee és Chris Buck rendezte. A mesében visszatérnek a jól ismert szereplők, akik most azt akarják kideríteni, hogy honnan származik Elza varázslatos ereje. A két Jégvarázs-film mögött a Hihetetlen család 2. a harmadik a legnagyobb animációs kasszasikerek toplistáján. A Hihetetlen család 2., mely szintén a Disney produkciója, 1,243 milliárd dolláros bevételt ért el. ( mti )

