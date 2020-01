Egyhetes programsorozattal ünneplik Marosvásárhelyen a magyar és a román kultúra napját

Idén is felolvasó maratonnal ünnepli Marosvásárhely január 15-én a román kultúra, illetve január 22-én a magyar kultúra napját. A két rendezvény közötti héten további kulturális rendezvényekre, tematikus előadásokra várják az érdeklődőket a szervezők, a Studium–Prospero Alapítvány és partnerei. Az események magyar, illetve román nyelven zajlanak majd.





A Kultúra hete programja:

JANUÁR 15. – SZERDA11.00–19.00 óra, Teleki Téka olvasóterme, Bolyai utca, 17. számMaraton de lectură – Povesti târgumureșene (RO)Román nyelvű felolvasó maraton a román kultúra napja alkalmábólJANUÁR 16. – CSÜTÖRTÖK18.00 óra, Studium–Prospero Kulturális Központ, Forradalom utca, 8. számCultura vânatului – resurse cinegetice, conservarea biodiversității (RO)Román nyelvű előadás a vadászati kultúrárólDimitrie Sturdza herceg,szenátor, moderálvadászJANUÁR 17. – PÉNTEK18.00 óra, Studium–Prospero Kulturális Központ, Forradalom utca, 8. számVers, mese, színdarab – marosvásárhelyi illusztrátorok bemutatkozó tárlata (HU)Kiállítók:(Hotdog),A tárlatot megnyitja:, szerkesztő, kultúrakutatóJANUÁR 20. – HÉTFŐ17.00 óra, Studium Szakkönyvtár, Gh. Avramescu (volt Rigó) utca, 11. számUtazások a nagyvilágban (HU)A Nyugdíjas Orvosok és Gyógyszerészek Klubjának szervezésébenMeghívott:, segesvári gyógyszerész, világutazó19.00 óra, Studium–Prospero Kulturális Központ, Forradalom utca, 8. számBernády György mások tekintetében (HU)Előadó:, néprajzkutatóJANUÁR 21. – KEDD19.00 óra, Studium – Prospero Kulturális Központ, Forradalom utca, 8. számÖrménység és nemesség. Integráció és/vagy identitásvesztés? (HU)Előadó:, történész, a Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület alelnökeAz esemény gránátalma bor kóstolásával zárul.Örmények kirajzása a Gyergyói medencében (HU)A Bolyai Farkas Elméleti Líceum végzős diákjainak a TUDEK 2019 évi díjazott dolgozatának bemutatásaElőadó:ésJANUÁR 22. – SZERDA11.00–19.00 óra, Teleki Téka olvasóterme, Bolyai utca, 17. számVásárhelyi történetek – felolvasó maratonMagyar nyelvű felolvasó maraton a magyar kultúra napja alkalmából

A felolvasó maratonról

A nyolcadik felolvasó maraton is kétnyelvű lesz, az érdeklődőknek két alkalommal lesz lehetőségük felolvasni: január 15-én, a román kultúra napján, és január 22-én, a magyar kultúra napján is 11-19 óra között várjuk a Teleki Téka olvasótermébe a felolvasni vágyókat.Az idei események témája Vásárhelyi történetek, így marosvásárhelyi szerzők munkáit és gyermekirodalmi műveit, marosvásárhelyi helyszínen játszódó szépirodalmi műveket, helytörténeti írásokat olvashatnak fel a résztvevők mind a román, mind a magyar nyelvű felolvasáson.Az eseményre várnak minden marosvásárhelyit, hogy öt percen keresztül olvasson fel a városért.Előzetes időpont egyeztetésért az olvassfel@gmail.com címre lehet írni, vagy hívjon a 0730 627 439 telefonszámon lehet tárcsázni.Azon résztvevőknek, akik nem saját könyvvel érkeznek az eseményre, a román, illetve a magyar kultúra napi felolvasó maratonon is lehetőségük lesz a szervezők által biztosított könyvek egyikéből felolvasni.Az előző évekhez hasonlóan, a román, illetve a magyar kultúra napi felolvasó maratont is élőben közvetítik. Aki otthonról vagy okostelefonjáról szeretné követni a felolvasást, a rendezvény napján keresse a részleteket a felolvasó maraton Facebook-oldalán . (