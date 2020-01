Nem OJD vezeti többé a Magyar Nemzet kulturális rovatát

A Magyar Hang írta meg, hogy leváltották Orbán János Dénest (OJD) a Magyar Nemzet kulturális rovatának éléről. Az erdélyi származású költő azonban értesítette a lapot, hogy nem leváltották, hanem felmondott, ennek okát pedig prózainak nevezte.



„Az általam vezetett állami íróakadémián (KMTG/Előretolt Helyőrség Íróakadémia) immár a mesteri képzés is beindult, azaz 4 évfolyamot kell irányítani. Két éve könyvkiadóként is működünk, a könyvkiadási projektet is én vezetem, eddig évi 30, az idén már 60 könyvet kell sajtó alá rendeznem. Megszaporodtak tehát a teendők, és egyszerűen nem fér már bele a rovatvezetés napi rutinja” – írta a lapnak Orbán János Dénes.



A költő azt is közölte, hogy politikai pamfleteket, vitairatokat továbbra is fog publikálni a Magyar Nemzetben.



A lap ugyanakkor azt is megjegyezi a hír kapcsán, hogy árulkodó jel lehet OJD befolyásának hátérbe szorulására, hogy a "KMTG kimaradt a szokásos év végi pénzesőből". (Magyar Hang/hírszerk.)

