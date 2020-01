Idén is díjazza az RMDSZ a magyar kultúra napján a kiemelkedő művészeket

A magyar kultúra napján az RMDSZ idén is díjazza azokat az alkotókat, művészeket, akik az erdélyi magyar kultúra átörökítéséhez, megismertetéséhez kiemelt módon hozzájárulnak - derül ki Hegedüs Csilla RMDSZ-szóvivő Facebook-bejegyzéséből.



Közösségünk számára az erdélyi magyar kortárs kultúra egyenértékű az emberi léttel, ez a garancia arra, hogy itthon, Erdélyben újat tudjunk teremteni, ezért a Szövetség az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért díjátadó gálán idén is három jeles erdélyi magyar művészt méltat. Ugyanakkor átadják az Erdélyért Életműdíjat is, Szilágyi István írónak - derült még a bejegyzésből.



Az estet Bogdán Zsolt: A Magyar nyelv rövid története című előadása zárja, amelyet Bartis Attila novelláiból állított össze a színművész.



A rendezvényre szeretettel várnak mindenkit a kolozsvári sétatéri Kaszinóba, január 22-én 18 órától.







