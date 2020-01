Elképesztően jól szerepelnek az erdélyi magyar középiskolák a nemzetközi versenyeken

Tavaly 163 romániai diák teljesített nagyon jól a nemzetközi olimpiákon, és ha megnézzük az összesítést, kiderül, hogy az eredményekhez a magyar iskolák nagy mértékben hozzájárulnak.



A listát a wallstreet.ro tette közzé, miután az oktatási tárca válaszolt az ezzel kapcsolatos adatigénylésükre. Az élen a bukaresti Nemzetközi Informatikai Líceum végzett, amelynek 46 diákja vett részt tavaly nemzetközi

versenyeken, és nyertek egy legmagasabb fokozatú díjat is, úgynevezett abszolút aranyérmet is.



A második helyen szintén egy bukaresti iskola áll, a Tudor Vianu Informatikai Főgimnázium, amelynek 14 diákja nyert díjakat. Figyelemreméltó, hogy rögtön ezután következik eredmény szempontjából a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium, amelynek nyolc diákja ért el kiemelkedő eredményt tavaly: egy első, egy második, négy harmadik helyet, és két dicséretet szereztek diákjaik nemzetközi versenyeken.



Még figyelemreméltóbb, hogy a top 10-ben nem ők az egyetlen magyar líceum, sőt, a hatodik helyen a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum van négy díjjal, és rögtön őket követi a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum szintén négy díjjal, a kolozsváriak csak a diákok által elért helyezésekben előzték meg tehát őket.



Amúgy a diákok, akik nemzetközi olimpiákon érnek el helyezést, nem maradnak jutalom nélkül: az oktatási minisztérium jutalomban részesíti őket, az ősszegek 2500 és 12 550 lej között mozognak, eredménytől függően, és természetesen egyszeri jutalmat kapnak az őket felkészítő tanárok is. (hírszerk.)



