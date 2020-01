Meghalt Sir Roger Scruton brit filozófus

A Guardian azt írja, hogy elhunyt Sir Roger Scruton brit konzervatív filozófus. A gondolkodó hetvenöt éves volt, több mint ötven könyv marad utána, amelyeket politikáról, esztétikáról, morálfilozófiáról írt.



Scrutont fél évvel ezelőtt diagnosztizálták rákkal. Élete utolsó éveiben a Buckingham Egyetem Filozófia Intézetének vendégtanára volt, korábban a Cambridge-i Christ's College tanulmányi igazgatója volt húsz évig.



A hetvenes évek közepén megalapította a Conservative Philosophy Groupot, több tudományos tanácsban és szaklapban közreműködött. A filozófia mellett regényírással és zeneszerzéssel is foglalkozott.



Magyar nyelvterületen is kedvelt volt, művei közül számos le van fordítva magyarra, így A nemzetek szükségességéről, A pesszimizmus haszna és a hamis remény veszélye vagy az Iszom, tehát vagyok című nagy sikerű "borkalauza" is, vagy a Mi a konzervativizmus című esszégyűjteménye.



Scrutont 2018 decemberben kitüntette Orbán Viktor is, a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozatát kapta meg. (hírszerk.)





