300 millió forintból menthetik meg a bonchidai Bánffy-kastélyt

Szombaton jelentette be a bonchidai Bánffy-kastélyt felújításával foglalkozó Transylvania Trust Alapítvány, hogy a magyar kormány támogatásával sikerül megmenteniük a kastély főépületét.



Azt írták, hogy a kétéves projekt során megerősítik a főépület szerkezetét, a romantikus szárnyban pedig egy Bánffy Miklós-emlékteret hoznak létre. Elsőként a pincében kezdték el a munkát, aláfalaztak és felújították a boltozatokat - derül ki a bejegyzésből.







A támogatást még 2018 decemberében ítélte meg a magyar kormány, 300 millió forintot (nagyjából 900 ezer euró), az indoklás szerint a Bánffy-kastély felújítására és oktatási tanműhelyként történő hasznosítására. Mint a bejelentésben is írják, mostanáig tartott a tervezés és az engedélyek beszerzése.



Megpróbáltunk annak is utánajárni, hogy pontosan mit is fedeznek a magyar kormány támogatásából, de Hegedüs Csilla, a Transylvania Trust Alapítvány elnöke csak annyit közölt, hogy jelenleg szabadságon van. Megpróbáltuk elérni a felújítást tervező Makay Dorottya tartószerkezeti mérnököt, az IROD M vezetőjét is, de ő nem kívánt nyilatkozni a témában.



A 300 millió forintos összeg nem tűnik feltétlen nagynak, ha figyelembe vesszük, hogy ugyancsak 2018 végén a Sepsiszentgyörgyi Labdarúgó Akadémia 2,1 milliárd forintot kapott működésre és fejlesztésre, a Futball Club Csíkszereda Egyesület pedig két tételben összesen 2,17 milliárdot kapott hasonló célokra, míg a Sapientia Alapítvány három tételben 10,17 milliárd forintot kapott a szervezet működésére, fejlesztésére; a sepsiszentgyörgyi fejlesztéseinek támogatására, illetve a szervezet ingatlan-beruházásainak támogatására. (hírszerk.)

