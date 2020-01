Esszépályázatot hirdet a Kisebbségi Jogvédő Intézet

A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdet külhoni és magyarországi egyetemi hallgatóknak (jogász, társadalomtudományi, politológus szak), fiatal jogászoknak és kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő külhoni fiataloknak.



A pályázat célja, hogy a külhonban tanuló egyetemista, valamint pályakezdő fiatalok újabb ismereteket szerezzenek a kisebbségvédelem terén, és bővítsék ezen területen megszerzett tudásukat. A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázat kiírásával ösztönzi a kezdő jogászok, valamint a kisebbségvédelem területén tevékenykedő pályakezdő külhoni fiatalok kisebbségvédelemben történő elméleti elmélyedését.



A pályázatra vonatkozó tartalmi és formai követelmények a következők:

Pályázni elsősorban a külhoni magyarsággal, valamint Európa hagyományos nemzeti közösségeivel kapcsolatos – 25.000 és 45.000 közti karakter hosszúságú – jogi, illetve társadalomtudományi elemzéssel lehet. Ennél rövidebb tanulmányokat nem, hosszabbakat pedig csak indokolt esetben fogadunk el.



Az idei évben az alábbi súlyponti témák feldolgozását ajánljuk az érdeklődők figyelmébe:



Aktualitások



• Trianon 100 – A kelet- és közép-európai népek együttélésének kisebbségjogi vetületei száz év távlatából

• Nemzetbiztonság vs. jogbiztonság - Hogyan sérülnek az alapvető emberi- és kisebbségi jogok a nemzetbiztonság fenntartására való hivatkozással?

• Kisebbségi jogok és az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai

• A civil szervezetek szerepe és lehetőségei a kisebbségi jogvédelemben

• A nemzeti kisebbségek ellen irányuló gyűlöletbeszéd, gyűlöletbűncselekmények



Oktatás, nyelv, kultúra



• Nyelvhasználati jogok a kisebbségi médiában

• Nyelvhasználati jogok az állami és önkormányzati hivatalokban

• Nyelvhasználati jogok a bírósági eljárásokban

• Kisebbségi szórványközösségek nyelvi revitalizációja

• Iskolai szegregáció, nyelvi diszkrimináció és a magyar nyelviség fenntartásának aktuális problémái

• Kéttannyelvű oktatás: az asszimiláció előszobája, vagy a nemzeti kisebbségek sikeres társadalmi integrációjának eszköze?

• Tankönyvpiaci beavatkozások, mint a nemzeti kisebbségekkel szembeni diszkrimináció egyik formája



A kisebbségvédelem nemzetközi vetülete



• A kisebbségi jogérvényesítés diplomáciai- és lobbilehetőségei a Nemzetközi Szervezetek viszonylatában

• Nemzetállamok reneszánsza az újjá formálódó Európában: új kihívások a kisebbségi érdekérvényesítés számára

• Kisebbségvédelem a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság esetjogában

• Kisebbségvédelem az Európai Unió Bíróságának esetjogában

• Az Európai Ombudsman és a kisebbségvédelem

• Kisebbségi ügyek az Európai Parlament szakbizottságai előtt

• Az EBESZ ajánlások kisebbségvédelmi dimenziói

• A nemzeti kisebbségek védelmének megjelenése az Európai Unió Alapjogi



Ügynökségének tevékenységében

• A nemzeti kisebbségek védelmének megjelenése a Velencei Bizottság tevékenységében

• A nemzeti kisebbségek védelmének megjelenése a Rasszizmus és Intolerancia elleni Európai Bizottság (ECRI) tevékenységében

• Az Európai Unió nyelvi- és kulturális sokszínűségének fenntarthatósága

• Uniós jog és a nemzeti kisebbségek védelmének kapcsolata (hivatkozási pontok, lehetőségek)

• Milyen hatással van a migrációs válság a hagyományos nemzeti közösségek érdekérvényesítési lehetőségeire?



A kisebbségi kérdés gazdasági dimenziói



• Fejlesztéspolitika, mint a nemzeti kisebbségekkel szembeni sajátos diszkriminációs eszköz

• Decentralizáció és gazdaságfejlesztés: autonómiakoncepciók gazdasági vonatkozásai és megvalósulásuk gazdasági hatásai. Pénzügyi autonómia a határon túli magyar térségekben. Valóban nettó befizetői-e a magyar többségű térségek a központi költségvetéseknek?



A pályázat beküldésének módja:



A pályázatokat doc, vagy docx formátumban, elektronikus levélben várják ITT.



Máshol már megjelent pályamunkákat, valamint diplomamunkákat nem fogadnak el.

Fenntartják a jogot, hogy az esetleges visszaélések miatt a beérkezett pályamunkákat plágiumkeresővel vizsgálják át.



A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 15, 17:00 óráig. A határidő után beérkező pályamunkákat nem áll módunkban kiértékelni.



A beérkezett pályázatok díjazásáról a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriumának tagjai 2020. április 15-e után 14 napon belül hozzák meg döntésüket, a pályamunkákban feldolgozott témák újszerűsége és tudományos hozzáadott értéke alapján.



A legjobban sikerült pályázatokat Kisebbségi Jogvédő Intézet – a pályázó́ nyilatkozatától függően – az Intézet honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, valamint megjelentetheti az Intézet kiadványaiban. Ebben az esetben fenntartja a jogot a kéziratok nyelvi-stiláris javítására, a szerkezeti elemek egységesítésére, illetve a tipográfia kialakítására. A módosításokat minden esetben egyeztetjük a szerzővel.



A nyertes pályázókkal a Kisebbségi Jogvédő Intézet szerződést köt az elkészített pályamű díjazása céljából.



A díjazás mértéke:

I. helyezés: 110.000 HUF

II. helyezés: 90.000 HUF

III. helyezés: 70.000 HUF.



A Kuratórium tagjai különdíjat és/vagy különdíjakat is megállapíthatnak.



A díjazottak az elismerő oklevelet átvehetik ünnepélyes keretek között is a Kisebbségi Jogvédő Intézet által 2020 nyarán szervezett nyári egyetemeken.

