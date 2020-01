Az Országos Kulturális Alap díjazta az Ecsetgyárat és a tranzit.ro-t is

Csütörtökön a román kultúra napja alkalmából az Országos Kulturális Alap (AFCN) kiosztotta éves díjait azon független intézményeknek, amelyek kiemelkedő kulturális értéket hozta létre az elmúlt évben, évtizedekben. Az AFCN már ötödik alkalommal kezdi ezzel az évet, egy fontos szempont a díjazásnál, hogy olyan kezdeményezések kaphatják meg, amelyeket az Alap maga is támogatott az elmúlt évben.



Az egyik legrangosabb, az Ellenállás a Kultúrával kategóriában kategóriában kiosztott díjat a kolozsvári Ecsetgyár vehette át. Ezt a díjat olyan szervezetek kaphatják, amelyek már több mint tíz éve magas minőségű kulturális szolgáltatásokat nyújtanak. Az Ecsetgyár nemrég ünnepelte tíz éves szülinapját, de nem mondhatni, hogy könnyű helyzetben van.



Úgy gondoljuk, hogy a reflektorok fényének a kulturális dolgozóra, az ő munkakörülményeire, az egzisztenciális bizonytalanságukra és a foglyul ejtésére kell irányulnia’ - írta az Ecsetgyár a közösségi médiában.







A Kolozsváron is létező tranzit.ro hálózat is díjat kapott kulturális menedzsemnt kategóriájában, a három kurátor közül az egyik pedig Tordai S. Attila. Ezzel a szervezetnek azt a munkáját ismerték el, amellyel kulturális vitákat tematizálnak, művészeti eseményeknek és aktivista kezdeményezéseknek adnak helyet.



A díjazottak teljes listája ebben a dokumentumban érhetőek el. (hírszerk.)





