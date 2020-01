Másképp mondanánk: megjelent a Szintaxis legújabb dala

A Szintaxis 2018 októberében öltött teljes zenekari formát, az ezt megelőző időszakban Bíró Hunor (ének és gitár) és Marton Zoltán (gitár) szabad alkotói projektjeként működött, majd hozzájuk csatlakozott billentyűkön Székely Norbert, basszusgitáron Fábián Lehel és doboknál Horvát Attila. A kolozsvári-marosvásárhelyi banda az indie-alternatív-pop stílusú zenét magyar nyelven próbálja megszólaltatni.



Első klipes daluk a Lépcsőház után, most jelentkeztek a másodikkal, a Másképp mondanánk-al.



Az alkotók szerint az új dal nem akar, és talán nem is tud megmagyarázni dolgokat. „Csupán a felgyorsult világot és a vele járó információkavalkádot próbálja megjeleníteni. Az odafigyelés hiánya, a félreértések szülte érzések mind ott feszülnek a sorok között, és a refrén oldja fel őket a továbblépés lehetőségét ajánlva” – mondta Bíró Hunor, a zenekar énekese.







„A főszereplő álma rájátszik a dalban tematizált kettősségre, egy személyiség belső ellentmondásaira. Az erdő, ahol Boróka önmagával találkozik, visszacsatolást jelent a Közeleg feléd c. klipünk kontextusához, ahol a különböző belső világok összeférhetősége volt a középpontban. Az összeférhetőség és ennek lehetetlensége között pedig épp olyan halvány a határ, mint a klip végén a valóság és a képzelet között” – monda el a videoklipről Bíró Hunor.



A Másképp mondanánk videoklipjét Kusztos Dávid rendezte és filmezte, a főszereplő Göllner Boróka, a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem hallgatója, illetve dublőrként Lazsádi Kata segített.

