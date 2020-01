Január végéig lehet jelentkezni a fogyatékkal élők zenei tehetségkutatójának kolozsvári meghallgatására

A United by Music Románia Alapítvány második alkalommal szervezi meg tehetségkutató versenyét fogyatékkal élő, zenében tehetséges személyek számára. Idén Kolozsváron is tartanak meghallgatásokat.



A versenyben olyan személyek vehetnek részt, akiknél a fogyatékosság valamelyik típusát állapították meg, a 448/2006-os törvény szerint.



A fent említett kategóriába eső, fogyatékkal élő személyek, akik bármilyen hangszeren játszanak, vagy énekelnek, részt vehetnek a versenyben. Még lehet jelentkezni 2020 január 31-ig.



A jelentkezéssel kapcsolatos minden információ elérhető a honlapon (a lap alján Versenyszabályzat és Letölthető mellékletek).



Bármilyen további kérdésre a 0741 177 575-ös telefonszámon válaszolnak. A jelentkezést a unitedbymusicromania@gmail.com címre lehet elküldeni, vagy postán a következő címre: United by Music Románia, Sepsiszentgyörgy, Gyöngyvirág u., 5 szám, postai kód 520085, Kovászna megye.



Mindegyik versenyző egy zeneszámot fog egyénileg előadni, hangszeren, énekelve, vagy énekelve hangszer kísérettel. Zenei műfaj: szabadon választható. (közlemény)



Nyitókép: United by Music Romania Facebook-oldala

