Kolozsváron és Marosvásárhelyen koncertezik a Romano Drom

A Romano Drom a magyarországi kortárs cigány kultúra egyik legismertebb képviselője, a legutóbbi Méra World Music világzenei csűrfesztiválon tartott első romániai koncertje után, ismét Erdélybe látogat.





Január 23-án Kolozsváron, az Atelier Caféban, 24-én Marosvásárhelyen a Jazz and Blues klubban lehet meghallgatni őket.1999-es alapítása óta a zenekar bejárta a világot Kairótól-New Yorkig, Dél-Koreától Londonig, Pekingtől-Oszlóig. Turnéztak Közel-Keleten és Távol-Keleten, számos sikeres tengerentúli koncertsorozat van a hátuk mögött, és játszottak Európa sok országában. Egyedi zenei világuk zajos sikert aratott, és a legkeresettebb cigány kultúrát ápoló, de világzenét játszó zenekarrá tette a Romano Dromot.A Romano Drom, a „Cigányok Útja” az ősi oláh cigány nyelven szólal meg, modern felhangokkal. A zenekar megőrizve a gyökereit és a tradíciókat mindig képes volt megújulni, oláh zenei ritmusokat kortárs zenei élménnyé emelve játszani.A zenekar egyedülálló fúziós zenéje -melynek szerzője- az évszázados zenei hagyományt vegyíti a katalán rumbával, arab és balkáni pop ritmusokkal, mely megoldások mellett a dob és más hangszerek érdekes harmóniáját társítja a tradicionális hangzással.A zenekar kifejezett célja, hogy különleges zenéjét eljuttassa és megszerettesse azokkal is, akik talán nem is ismerik az oláh cigány zenét, táncokat, kultúrát. Ez az elképzelés albumaik során nyomon követhetően teljesedik ki, az eredeti oláh cigány dallamokat eltérő zenei kultúrákból ismerős vonásokkal elegyítve. Így épül fel ez a néha melankolikus, érzelmes, és máskor roppant energikus tánczene.A zenekar 6 albumot jegyez hazai és külföldi kiadók gondozásában, kiadtak egy remix albumot is, mely egyedülálló a műfajban.A Romano Drom mindig a saját útját járta, és ez így lesz ezután is, vallják magukról a zenekar tagjai. (