Elhunyt Terry Jones, a Brian élete rendezője

77 éves korában elhunyt Terry Jones, a legendás angol humortársulat, a Monthy Python sztárja. A walesi származású Jones amellett, hogy komikus volt, több könyvet, forgatókönyvet írt, dolgozott színészként, rendezőként, de népszerű történészként is számon tartották.



Jones A Royal Grammar School-ba járt iskolába Guildfordba, 1961-ben szerzett diplomát az Oxfordi Egyetemen. Michael Palin ugyanabba az iskolába járt, így alkalma volt, látni és hallgatni egy karácsonyi előadáson jelenetét, melyet Palin egy iskolai barátjával írt. Csatlakozott hozzájuk és elkezdtek együtt írni humoros jeleneteket. Szintén Michael Palinnel játszott többek között az Oxford Revüben. Folyamatosan tartották a kapcsolatot. Palinnel közösen showműsorokba írt jeleneteket, az iskola elvégzése után, ilyen volt a gyerekműsornak szánt, de inkább a felnőttek körében sikeres A hiba nem az ön készülékében van (Do Not Adjust Your Set) című műsor is, melyben a későbbi Monty Python tagokkal Eric Idle-lal és az animátorként közreműködő Terry Gilliamel dolgozhatott együtt.



Jeleneteket írt a Frost-jelentés (Frost Report) című műsornak és David Frost egyéb műsorainak is, így együtt dolgozott Marty Feldmannel, és a későbbi Monty Python tagokkal: Eric Idle, Michael Palin, Graham Chapman, John Cleese. (Terry Gilliam amerikai.)



A Monty Python Repülő Cirkusza nevet viselő sorozatban Jones továbbra is Palinnel közösen írt. A sorozatban sokféle karaktert alakított: mint a Cincorgonáján játszó zeneszerzőt, az embert, akinek három fenékgerezdje van, Kétfészeres Jacksont, a nyilvános vetkőzésben egy Chaplin stílusú figurát, a Püspököt, de leginkább a visító hangú középkorú nő-ábrázolásai emlékezetesek.



A Monty Python csoport feloszlott 1974-ben, de három film erejéig és a turnékon még együtt dolgoztak. A Gyalog galopp című filmet Terry Gilliammel közösen rendezték, a Brian életének és az Az élet értelmének egyedül Jones a rendezője. Filmjeiben fontos szerepet kap a vizuális humor.



A Palin-Jones páros Kalandos történetek (Ripping Yarns) című sorozata 1976-tól három éven keresztül volt látható a BBC-n, ezt közösen írták, de csak Palin játszott benne.



Jones 1986-ban forgatókönyvírója volt a Fantasztikus labirintus című filmnek (Labyrinth).



1989-es filmje az Erik, a viking, melynek írója és rendezője. A fontosabb szerepeket saját magán kívül Tim Robbinsra, Eartha Kittre, Mickey Rooneyra és John Cleese-re osztotta.



1996-ban írta és rendezte a Békavári Uraság (The Wind in the Willows) című filmet. A szereplőgárdában itt is a humorban ismerősen csengő nevek szerepeltek: Eric Idle, John Cleese, Michael Palin, Stephen Fry, és Jones maga is játszik benne.



2002 novemberében fellépett George Harrison emlékkoncertjén is.



Később könyveket írt, és nagy sikerű, vitákat kiváltó televíziós dokumentumfilmekben mutatta be nézőinek az ókort, a középkort és a számrendszerek történetét. Középkori életek (Medieval Lives) című könyvében arról ír, hogy ez a kor sokkal élhetőbb és összetettebb volt, hogysem a „sötét középkor” kifejezés ráillene. Barbárok (Barbarians) könyvében pedig kiemeli, hogy a Római Birodalomban a kulturális vívmányok sokkal fontosabbak voltak, mint amennyire a történetírók általában hiszik.



Több vezércikket írt a The Guardian, a The Daily Telegraph és a The Observer című lapokba az iraki háborút elítélve.



Tagja volt a Brit Költészeti Társaságnak (UK Poetry Society), versei jelentek meg a Poetry Review című költészeti folyóiratban.



2009. október 23-án a Nem a Messiás (Not a Messiah), Eric Idle és John du Prez által írt ötrészes komikus oratórium bemutatóján szerepelt. Az angliai bemutatót a londoni Royal Albert Hallban, a Monty Python csoport megalakulásának 40. évfordulójára időzítették. Vendégek voltak még: Michael Palin, Terry Gilliam, Carol Cleveland, Neil Innes.



2014-ben újra összeállt a Monty Python csoport. Eric Idle rendezte a műsort, melyet a londoni Royal Albert Hallban rendeztek meg. A többi élő taggal együtt utoljára léptek fel, ezzel lezárva 45 évet és a több évtizedes találgatásokat a lehetséges reunióra. (hírszerk./wikipédia)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!