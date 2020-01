Sepsiszentgyörgyön is bemutatják a History is Our Story interaktív webdokumentumfilmet

Sepsiszentgyörgyi filmvetítésen és beszélgetésen is bemutatja a Kastély Erdélyben program a History is Our Story című interaktív webdokumentumfilmet, amely három kastély történetén keresztül meséli el az erdélyi kastélyok helyzetét - tájékoztatnak a szervezők. A film mind a dokumentumfilm művészi nyelvét, mind multimédiás eszközöket felhasználva lehetővé teszi, hogy a néző/felhasználó interaktív módon fedezze fel magának a kastélyokat és a bennük rejlő történeteket.



A találkozón levetítjük az interaktív webdokumentumfilm fő vezérfonalát és bemutatjuk az interaktív webes felületet. Ezt beszélgetés követi az alkotók közül Felméri Cecília rendezővel és Balázsi-Pál Ágnes producerrel, valamint meghívottainkkal: Tamás Sándorral, Kovászna Megye Tanácsának elnökével, Gregor Roy-Chowdhuryvel, a zabolai Mikes-birtok tulajdonosával, Rácz Lillával, az olaszteleki Daniel-kastély tulajdonosával és Fodor István oltszemi polgármesterrel. Moderál B. Szabó Zsolt újságíró.



Minden érdeklődőt nagy szeretettel várnakk január 30-án 16:30-tól a sepsiszentgyörgyi Művész Moziban (Kőrösi Csoma Sándor u.,10. sz.).



A History is Our Story interaktív webdokumentumfilm itt is megtekinthető.



A History is Our Story a PONT Csoport által koordinált Kastély Erdélyben program keretében készült. A filmet Felméri Cecília rendezte, a koncepció és a forgatókönyv Balázsi-Pál Ágnes, Felméri Cecília és Porcsalmi Balázs munkája. A webes felület elkészítését Fülöp Lóránd, az arculat megtervezését Porcsalmi Balázs koordinálta.



A webdokumentumfilm három erdélyi kastély – a bonyhai Bethlen-kastély, az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély és az erzsébetvárosi Apafi-kastély – történetén, valamint kastélytulajdonosokkal, szakértőkkel, adminisztrátorokkal készített interjúkon keresztül járja körül az erdélyi kastélyok helyzetét. Az interaktív felületen a felhasználó a fő vezérfonalat jelentő filmet is a saját ritmusában tekintheti meg, tetszése szerint olyan kitérőkkel – szöveges dokumentumokkal, képekkel, életrajzokkal megszakítva –, amelyek kiegészítik mind a videós formátumot, mind a tartalmat (például a restitúció témája, a filmen megszólaló kastélytulajdonosok életrajza, vagy a kastélyokhoz köthető erdélyi nagyasszonyok élete). A három kastélyt 3D-s virtuális túrán is körbe lehet járni, itt további filmek, interjúk, képek mesélik el a történetüket. (közlemény)

