Pedro Almodóvar alkotása tarolt a Goya-díj gáláján

A világhírű spanyol rendező, Pedro Almodóvar 2019-ben bemutatott alkotása, a Fájdalom és dicsőség tarolt a legfontosabb spanyol filmes kitüntetés, a Goya-díj 34. gáláján vasárnap hajnalban Málagában.



A spanyol filmakadémia hét kategóriában találta legjobbnak a 70 éves rendező önéletrajzi ihletésű filmjét, amely egy korosodó, legnagyobb sikereit már maga mögött tudó filmrendező történetét meséli el, visszaemlékezéseken és viszontlátásokon keresztül.



A legjobb film, a legjobb rendezés, a legjobb eredeti forgatókönyv, a legjobb vágás és legjobb zene mellett a Fájdalom és dicsőséget két színészi kategóriában is a elismerték: női mellékszereplőként Julieta Serrano, féri főszereplőként Antonio Banderas vehetett át díjat.



A színész először nyerte el a szülőhazája Oscar-díjaként emlegetett elismerést, noha már ötödszörre jelölték.



A gálán elérzékenyülve beszélt arról, hogy pontosan három évvel ezelőtt majdnem belehalt egy szívrohamba, és most ezzel a díjjal lehetőséget kapott arra, hogy megünnepelje ezt a születésnapot. "Nem csak, hogy élek, érzem is, hogy élek" - fogalmazott.



A kitüntetést Almodóvarnak ajánlotta, aki meghatározó rendezője színészi pályájának, és akivel az elmúlt negyven évben nyolc filmet készítettek közösen.



Pedro Almodóvar már negyedik alkalommal kapta meg a legjobb filmnek járó Goya-díjat. Köszönőbeszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a független szerzői filmek veszélyben, "a kihalás útján" vannak. Az ünnepségen jelenlévő Pedro Sánchez miniszterelnökhöz szólva az Oscar-díjas rendező mondta: ezek a művek védelemre szorulnak, de nem a kormányzat, hanem az állam részéről.



A Fájdalom és dicsőség ebben az évben az amerikai filmakadémia Oscar-díjért is versenyez a legjobb idegennyelvű film és a legjobb férfi főszereplő kategóriákban.



Az idei Goya-díj másik nagy favoritja, az Oscar-díjas Alejandro Amenabár spanyol polgárháborús alkotása, az Amíg tart a háború (Mientras dure la guerra) volt. Tizenhét jelöléséből végül ötöt váltott díjra; négy technikai kitüntetést, valamint a legjobb mellékszereplőnek járó elismerést, amelyet Eduard Fernández vehetett át (mti)

