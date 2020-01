Sam Mendes 1917 című filmje kapta az amerikai rendezőcéh fődíját

Sam Mendes 1917 című első világháborús drámája kapta a legjobb film díját az Amerikai Rendezők Céhének (DGA) szombaton megrendezett díjátadó ceremóniáján Los Angelesben.



A DGA 72. alkalommal adta át díjait a Ritz-Carlton Hotelben megtartott gálán. Mendes 1917 című filmje az Élősködők, Az ír, a Volt egyszer egy Hollywood és a Jojo nyuszi című produkciók elől vitte el a díjat - számolt be róla a The Hollywood Reporter.







Mendes a mezőnyben szereplő filmek rendezőinek mondott köszönetet. Quentin Tarantinónak, a Volt egyszer egy Hollywood rendezőjének azt köszönte meg, hogy "olyan filmet forgatott, amely tele van szeretettel - a szereplők, a korszak, a filmek és a város iránt". A Jojo nyuszi rendezőjét, Taika Waititit azért dicsérte, mert bebizonyította, hogy "a történelemről szellemesen, gonoszkodva és örömmel is lehet beszélni". Az Élősködőkről, amelyet a dél-koreai Bong Dzsun Ho rendezett "a legjobb szegénységről szóló filmként" beszélt. Martin Scorsesét, Az ír rendezőjét pedig az életművét megkoronázó filmért mesternek nevezte.



A díjat végül mégis lányának ajánlotta, aki mint felidézte, háborús drámája egy érzelmes jelenetét ihlette.



Az első filmes rendezők kategóriájában az izraeli származású Alma Har'el nyerte a díjat Honey Boys című alkotásával.



A rendezőcéh televíziós kategóriákban is több díjat osztott ki. A Watchmen a legjobb drámasorozat, a Barry a legjobb vígjátéksorozat díját kapta. De díjat vehetett át a minisorozatok közül a Csernobil, és a dokumentumfilmes kategóriában az American Factory is.



Az 1917-nek a héten volt a romániai bemutatója (hivatalosan január 24-től vetítik a mozik). (mti/hírszerk.)

