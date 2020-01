Újabb három író utasította vissza a Térey-ösztöndíjat, köztük az első erdélyi is

Újabb három szerző jelentette be, hogy nem veszik át az elmúlt napokban sok vitát generáló, Térey Jánosról elnevezett ösztöndíjat. Keresztesi József, az erdélyi Szőcs Petra és Zoltán Gábor szerdán tájékoztatták döntésükről a Litera portált.



Korábban mi is cikkeztünk a díjról, amelyet 35 és 65 év közötti, magyar nyelven alkotó szerzők kapnak abból a célból, hogy nyugodtabb alkotói körülményeket biztosítson számukra a PIM.



Demeter Szilárd, aki szintén erdélyi és jelenleg a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, levélben kereste meg az írószervezetek, könyvkiadók, folyóiratok, egyetemi tanszékek, szakmai műhelyek vezetőit, hogy tegyenek javaslatot az ösztöndíjjal támogatandó alkotók személyére. Ezután egy tizenkilenc tagú szakmai zsűri többfordulós, titkos szavazás eredményeként harminc magyar írót választott ki a legfeljebb ötéves alkotói ösztöndíjra, amelyet a Petőfi Irodalmi Múzeum biztosít a Digitális Irodalmi Akadémia Alkotói Életpálya Programja keretében. A kiválasztottak köre a tartaléklistáról bővült negyvenöt fősre.



Elsőként Bartók Imre jelezte, hogy nem kíván élni az igencsak jelentős összegnek számító, havi bruttó 320 000 forintos (körülbelül 4500 lej) támogatással. Aggályosnak nevezte a létrejöttét, az azt létrehozó Demeter személyét, és szerinte nem ilyen formában kellene támogatni a kultúrát, amit Orbán Viktorék amúgy is szisztematikusan rombolnak.



Kisvártatva a felvidéki Csehy Zoltán is jelezte, hogy ő sem veszi át a díjat, mivel szerinte közismert alkotóknak és "irodalmi élősködőknek" egyaránt megítélték azt, és a döntéshozókat valószínűleg nem irodalomesztétikai szempontok vezették.



Mindezek után Bartis Attila kapta meg Bartók helyett. A napokban azonban a magyar médián végigsöpört, hogy egy nappal azután, hogy visszautasította a díjat, a magyar külügyminisztérium visszavonta egy nemzetközi programból Bartók jelölését. A magyar külügy a budapesti Azonnalinak azt nyilatkozta, hogy "Bartók Imre Facebook-posztjában egyértelművé tette, hogy nem kíván részese lenni a kormányzat által szervezett és finanszírozott kulturális életnek, ezért, bár korábban az általunk igen tisztelt írói munkásságának egy elemét választottuk ki arra, hogy az Irodalom Éjszakáján a magyar irodalmat képviselje, későbbi üzenetét megértettük, és nem volt más választásunk, mint új koncepcióval nekivágni a KKM társfinanszírozásában és részvételével zajló Irodalom Éjszakája projektnek."



Zoltán Gábor, a nagy sikerű, nyilasok rémtetteiről szóló Orgia regény szerzője döntése okaként a közösségi médiában éppen a Bartókot ért retorziókat jelölte meg a visszautasítás okaként.



A díjazottak között Szőcs Petrát leszámítva még mindig sok erdélyi maradt: Czilli Aranka, Csender Levente, Farkas Wellmann Endre, Fekete Vince, Láng Zsolt, László Noémi, Lövétei Lázár László, Molnár Vilmos, Orbán János Dénes, Sántha Attila és Varga Melinda. (hírszerk.)

