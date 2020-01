Hivatalos: újraindítja Verespatak UNESCO-jelölését a kormány

Újraindítja a kormány azt az eljárást, amelynek nyomán felvehetik Verespatakot az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) védett kulturális örökségeinek listájára - jelentette be pénteken Bogdan Gheorghiu kulturális miniszter.



A tárcavezető azt mondta, a döntést a témában folytatott egyeztetések nyomán hozták meg, Ludovic Orban miniszterelnökkel közösen, és még a pénteki nap folyamán elküldik az eljárás újraindítására vonatkozó értesítést.



A kormányfő kedden azt mondta a parlamentben, a kabinet szorgalmazza, hogy Verespatak kerüljön fel az UNESCO világörökségi listájára. Orban szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL) mindig is támogatta ezt, a folyamatot a Szociáldemokrata Párt (PSD) kormánya buktatta el.



Verespataknak a védett kulturális örökségi listára való felkerülését célzó eljárás újraindítását több civil szervezet és politikai vezetők is kérték a liberális kormánytól.(agerpres)

