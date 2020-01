A FISZ és a Térey-ösztöndíjasok is megszólaltak az ösztöndíj körül kialakult helyzet kapcsán

A Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) és az ösztöndíjban részesülök közül jó néhányan nyilatkozatot adtak ki a Térey-ösztöndíj körül kialakult helyzettel kapcsolatban. A FISZ az ösztöndíj és az ösztöndíjasok mellett állt ki és elutasít minden olyan retorziót, ami azokat a szerzőket érinti vagy érintheti, akik nyilvánosan visszautasították vagy visszautasítják az ösztöndíjat.



A Fiatal Írók Szövetsége nyilatkozata a szervezet Térey-ösztöndíjasainak támogatásáról



A Fiatal Írók Szövetsége fontos és hiánypótló kezdeményezésnek tartja a Térey-ösztöndíj tervét, ugyanis a középgeneráció számára olyan anyagi biztonságot és alkotói lehetőséget jelent, amely a minőségi magyar irodalom és kultúra támogatásához járulhat hozzá.



Ezenkívül kifejezetten pozitívnak tartja, hogy a díjat Térey Jánosról nevezték el, ugyanis a közös együttműködések során is kiderült, hogy szakmai alázata és elhivatottsága a FISZ által is szorgalmazott minőségi irodalom fokmérője, ezért a róla elnevezett díj életművének és emlékének méltó megőrzése lehet, valamint a kiemelkedő kortárs magyar irodalmi teljesítmények elismerését jelentheti. A FISZ az ösztöndíjra történő jelölés során mindvégig a szakmai szempontokat, vagyis a már elismert irodalmi teljesítményt, a hovatartozástól és minden ideológiai szándéktól független alkotói munkát és mindenekelőtt saját tagságának véleményét tartotta szem előtt.



Az ennek eredményeként kapott személyi javaslatokból állt össze az a 30-as lista, amelyet a lehetséges jelöltek is megkaptak, illetve dönthettek jelölésük elfogadásáról vagy elutasításáról. A végleges 30-as listát a Fiatal Írók Szövetsége közzétette, és a Térey-díj kezdeményezésének tükrében, valamint saját szakmai meggyőződésének megfelelően kijelenti: minden körülmények között kiáll saját jelöltjei mellett.



A FISZ a jelölési és döntési elbírálás eljárása során mindvégig úgy képviselte saját jelöltjeit, hogy a legkiválóbbak juthassanak támogatáshoz. A Fiatal Írók Szövetsége minden esetben jóhiszeműen, szakmai alapon döntött; a végleges lista a delegált kurátorok különböző szempontjait tükrözi. Ugyanakkor a Térey-ösztöndíj teljesítési feltételei számos kérdést vetettek fel.



A FISZ a Térey-ösztöndíj méltányos elosztására, valamint az ösztöndíj feltételeinek teljesítésére vonatkozó kétségeit és ajánlatait megfogalmazta és elküldte a PIM részére. A Fiatal Írók Szövetsége mindemellett egyértelműen elutasítja azt, hogy az előzetesen nem ismert, sok esetben tisztázatlan körülmények és hiányosságok miatt saját jelöltjeit méltatlan támadás érje, valamint elhatárolódik attól is, hogy bárminemű nemtelen támadás érje azt, aki él az ösztöndíj lehetőségével, ugyanis annak jelölésében és kiválasztásában számottevő szakmai konszenzus volt.



A szervezet ugyanakkor határozottan tiltakozik mindennemű olyan retorzió ellen is, mely azokat éri, akik az ösztöndíjat bármilyen oknál fogva nem kívánják átvenni. Az elmúlt napok eseményei ráadásul Térey János emlékével szemben is méltatlan viszonyokat eredményeztek, pedig egy, a középgenerációt támogató ösztöndíj létrehozása régi vágya volt, amiért már hosszabb ideje dolgozott.



A Fiatal Írók Szövetsége a fentiek értelmében kiáll a Térey-ösztöndíj hiánypótló kezdeményezése és az ösztöndíj listájára felkerült saját jelöltjei mellett minden körülmények között; név szerint: Csehy Zoltán, Győrffy Ákos, Kemény István, Kollár Árpád, Lanczkor Gábor, Láng Zsolt, László Noémi, Orcsik Roland, Szálinger Balázs, Szilasi László, Szőcs Petra, Terék Anna, Zoltán Gábor.



Nyilatkozatot adtak ki a Térey-ösztöndíjasok is





Az nyilatkozat aláírói nem tartják elfogadhatónak, ha egy magyar írót személyes döntése miatt hátrányos megkülönböztetés ér, ezért kérik, mégis szerepeltesse a Külgazdasági és Külügyminisztérium az Irodalom Éjszakája eredeti koncepciójának megfelelően Bartók Imre szövegeit a programban.



Továbbá nem tartják elfogadhatónak, ha egy magyar írót személyes döntése miatt hátrányos megkülönböztetés ér, ezért visszautasítják a Térey János-ösztöndíjasokat ért méltatlan támadásokat és nyilvános megbélyegzésüket, hiszen az ösztöndíjat a szakma szervezeteinek széles körű részvételével ítélték meg.



„Kiállunk a szólásszabadság, a személyes döntés és a szakmai munka autonómiája mellett!”- írják közleményükben az ösztöndíjasok.



Az aláírok pedig: Bartis Attila, Csender Levente, Fekete Vince, Garaczi László, Győrffy Ákos, Háy János, Hász Róbert, Hodossy Gyula, Kemény István, Kollár Árpád ,Kürti László, Lackfi János, Lanczkor Gábor, Láng Zsolt, László Noémi, Lövétei Lázár László, Orcsik Roland, Szálinger Balázs, Szilasi László , Solymosi Bálint, Terék Anna, Varró Dániel, Vörös István, Zalán Tibor. (közlemény)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!