Február 7-től az erdélyi mozikban is vetítik a Drakulics elvtársat

Bodzsár Márk második nagyjátékfilmje, a Drakulics elvtárs című szocialista vámpírtörténet február 7-től látható a romániai mozikban a Filmtett forgalmazásában. Az alkotók három városba is elkísérik a filmet.



A vígjáték a ‘70-es években játszódik, Magyarországon, ahová a kubai forradalmat is megjárt Fábián elvtárs (Nagy Zsolt) hazalátogat, hogy elindítson egy nagyszabású véradó mozgalmat.







Éppen akkor, amikor Kádár elvtárs Brezsnyev nyomására próbálja megszerezni az örök élet titkát. Az örökifjú Fábián elvtárs mintha éppen ezt birtokolná, hiszen 30 évesnek néz ki, laza a stílusa és bomlanak utána a nők, ezért rögtön az állambiztonság célkeresztjébe kerül. Mária (Walters Lili) kísérőként próbál a gyanús alak bizalmába férkőzni, közben nyomozó élettársa, Laci (Nagy Ervin), megfigyel és lehallgat, de majd szétveti a féltékenység.



A film Bodzsár Márk forgatókönyvéből készült, az operatőr Reich Dániel, a vágó Kovács Zoltán, a zeneszerző Keresztes Gábor, a producerek Pék Csaba és Tőzsér Attila.



Walters Lili, Nagy Ervin és Nagy Zsolt mellett Borbély Alexandra, Znamenák István, Thuróczy Szabolcs, Balsai Móni, Trill Zsolt is szerepel benne.



Kolozsváron, ahol ezúttal a frissen felújított Művész moziban lesz a díszbemutató február 8-án, szombaton, 18:30-tól és 21:00-től. Az alkotók közül Bodzsár Márk rendező, Walters Lili, Nagy Ervin és Thuróczy Szabolcs színészek lesznek jelen.



Sepsiszentgyörgyön február 9-én 18 órától mutatják be a filmet a Művész moziban, Csíkszeredában pedig február 10-én 19 órától a Csíki moziban, mindkét helyszínen Bodzsár Márkkal és Walters Lilivel találkozhat a közönség.



A Drakulics elvtársat vetítik még Nagyszebenben (február 26-án) és Székelyudvarhelyen, február hetedikétől pedig a mozik műsorán lesz Szatmárnémetiben, Marosvásárhelyen, Brassóban és Bukarestben (itt a Román Parasztmúzeum mozijában). (közlemény)

