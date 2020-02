Bemutatják a marosvásárhelyre került Papp Aurél festményt

A Maros Megyei Múzeum – Művészeti Múzeuma február 6-án, csütörtökön mutatja be az intézmény a 2019-es műtárgyvásárlásának legjelentősebb képzőművészeti alkotását: Papp Aurél Notre-Dame című festményét.



A Múzeum tavalyi utolsó műtárgyvásárlásakor még Szervátiusz Jenő, Pericle Capidan, Balla Béla, Gy. Szabó Béla, Csikós Antónia és Kusztos Endre által szignált alkotásokat is vásárolt.



A festmény nyilvános bemutatójának házigazdái Soós Zoltán menedzser és Cora Fodor művészettörténész, meghívott vendégek Dumitru Păcuraru, író, újságíró, Maria Adriana Zaharia, történész, újságíró, és Oana Mirabela Păcurar, képzőművész, kurátor, designer.



A meghívottak az Papp Aurél – Între două culturi és az În atelierul lui Aurel Popp című albumok szerzői, melyek kutatási alapját a művész írásos hagyatéka képezte. A szerzők részt vettek a Szatmárnémeti Művészeti Múzeum keretében létrehozott Papp Aurél állandó kiállítás szervezésében is.



Bemutatásra kerül még Papp Aurél párizsi időszakának Vázlatfüzete, és Aurel Ciupeval (1900–1988), a Marosvásárhelyi Képtár 1932–1940 közötti gondnokával folytatott levelezése, valamint néhány rendkívül érdekes dokumentum a művész alkotásairól.



A műalkotás becsült értéke 20-30 ezer euró, és 2019 decemberében a kolozsvári Quadro Galéria bocsájtotta árverésre 16 ezer eurós kikiáltási árral.



A Notre-Dame-ot Papp Aurél 1912-ben festette, pályafutásának kezdetén, a párizsi tanulmányai idején, amire később így emlékezett vissza: „Tanultam éjjel és nappal, amikor csak módját ejthettem, ha nem kellett zsákot vagy ládát hordani a Szajna partján be- vagy kirakodásra váró uszályokról. Dolgoztam, mint egy állat, mert az otthoni tanári fizetés kellett a családomnak. Ha nem volt elég nappal, éjszaka is dolgoztam, s a pénzért festéket és vásznat vettem, és esténként ettem a hagymától bűzlő véreshurkát, amíg rosszul nem lettem...” (Gheorghe Floriannak, 1948).





Papp Aurél: Notre Dame, 1912. Fotó: Quadro Galéria

„A fiatal művész Párizsban nagy intenzitással éli meg a stíluskeresés válságait, a fovizmust, de az expresszionizmust sem fogadja el egyértelműen. Ebben a periódusban alakul ki a művészetét meghatározó nagylélegzetű, monumentális komponálás és a széles, sokszor rajzos ecsetkezelés – ezek a vonások felismerhetők a-on is” - írta a művészről és a képről a Galéria a közösségi médián.A festmény csütörtöktől az Erdély festészete a két világháború között című időszaki kiállítás részeként lesz látható, amelyről itt írtunk A festmény bemutatójára 17 órától kerül sor a Kultúrpalota jobb szárnyának II. emeletén. A tárlat keddtől vasárnapig 9–16 óra között látogatható.