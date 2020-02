Kortárs román és magyar művészekért szövetkezett a Bookart és az Új Kriterion Galéria

Csíkszeredában szerdán egy kiállítás keretén belül mutattak be két művészt a helyi közönségnek, illetve a Bookart könyvkiadó és az Új Kriterion Galéria új közös projektjének első eredményét.



A könyvkiadó és a művészeti galéria 2019-ben egyezett meg egy közös tervben, ami szerint évente két – egy román és egy magyar – művésznek állítanak össze és adnak ki egy-egy nagyobb volumenű albumot, amely átfogóbb képet adhat az alkotók munkásságáról, illetve betekintést nyújthat az adott művész egyes művészeti alkotófolyamatába.



A szerdai kiállítás megnyitóján a program első két művésze jelent meg, a csíkszeredai Jánosi Antal (1956) és az aradi Laurian Popa (1980) alkotásai mellett a két albumot is bemutatták a nyilvánosság előtt - derül ki a Forumtizenöt szemléjéből.



Jánosi Omotrajához Bojár Iván András művészettörténész írt méltató szöveget, Szenvedésszertartás címmel: „Jánosi Antal művészete nem adja könnyen magát. Mert ez nem könnyű művészet. Mélyen gondolkodó. Olyan művészet, amely bármi nemű program és irányultság nélkül, közvetlenül a »nem könnyű«-t állítja figyelme középpontjába. Nyilvánvalóan ez foglalkoztatja az alkotót. Vakmerő és alkuképtelen. Több is ennél: videóiban megjelenített világa szerint ő a »nem könnyű« életfeladványának él. Ahogy mindannyian – mondhatjuk nyeglén, mégis igazul. Mert kényszerűen a „nem könnyű” majd mindegyikünk alapvető általános létélménye. Legtöbbünk stratégiája mégis a megkerülhetetlen megkerülésének kísérlete, boldogulni egy boldogságtól üres téridőben. Jánosi Antal, hogy megértse, alkotó eszközeivel befogható módon megragadja a „nem könnyű” kategóriáját, a teret és az időt veszi vizsgálat alá.”



A fiatalabb nemzedékhez tartozó Laurian Popa P+P című albumát Dan Lazea és Călin Lucaci szövegei kísérik, az előbbiből – Működésképtelenség a címe – idézünk: „Laurian Popa minden olyan lehetséges tárgyat felhasznál »boszorkánykonyhája« nyersanyagául, amit napi útvonalain találhat. Olyan makrancos tárgyféleségek ezek, amelyek, mihelyt megmelegednek egy új helyen, rátelepszenek az ott lakó életére és arra kényszerítik, hogy magával cipelje őket mindennapjaiba. Vászonra téve, a művész különböző stratégiákkal él: véletlenül társítja, fel nagyítja, lekicsinyíti, eredeti használati szerepükből kiragadja azokat. Így jelentésüktől megfosztva, működésképtelenségük pőreségébe e tárgydarabok olyan kiindulópontokká válnak, melyek a kompozíció színvilágát is megszabják. Árnyékok vetülnek a kép terének háromsíkú mélységére és így a munka csak álabsztrakt, mihelyt a tárgyak selejtté vállnak és erről mesélnek. Egyszóval, Laurian Popa apró tárgymaradékokat illeszt szabálytalan formájú polisztirol darabok közé és vászonra rögzíti a latexfoltokat. Mindezekre szórófejes festéket permetez, mintha egy tiszteletlen graffiti művész épp arra járt volna, hogy »véleményt« nyilvánítson a vászonra festőkről.”







A könyvbemutatóval egybekötött kiállításmegnyitó házigazdája és moderátora Részegh Botond volt, a tárlat megtekinthető február 9.-ig, Csíkszeredában a Új Kriterion Galériában (Petőfi u. 4 sz.). (hírszerk)

Nyitókép: Új Kriterion Galéria / Facebook

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!