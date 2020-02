Az Élősködők a 92. Oscar-gála nagy nyertese

Hatalmas meglepetésre az Élősködők kapta a legjobb filmnek járó díjat a 92. Oscar-ceremónián vasárnap Los Angelesben. Bong Dzsun Ho műve az első az amerikai filmakadémia rangos elismerésének történetében, amely nem angol nyelvű filmként diadalmaskodott a legjelentősebb kategóriában. Emellett Bong Dzsun Ho kapta a legjobb rendezőnek járó díjat, illetve Han Dzsin Vonnal közösen a legjobb eredeti forgatókönyvért járó elismerést is, és ezek után egyáltalán nem meglepő, hogy a legjobb nemzetközi film díját is bezsebelte az Élősködők. A legnagyobb vesztes pedig talán a Martin Scorsese rendezte Az ír. Összesen 10 jelölése volt a filmnek, végül egyet sem nyert.





#Oscars Moment: Renée Zellweger wins Best Actress for her work in @JudyGarlandFilm. pic.twitter.com/ZkciWT0d2u — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

#Oscars Moment: Roger Deakins wins the Oscar for Best Cinematography for his work on @1917. pic.twitter.com/fg3LeJ77lz — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Azbemutatója a tavalyi cannes-i filmfesztiválon volt, ahol egyből meg is nyert Arany Pálma-díjat. A film két családról, amelyek a dél-koreai társadalom két végletét testesítik meg. Az egyik egy pincelakásban lakik, állandó munkája egyik családtagnak sincs. A bonyodalmak akkor kezdődnek, amikor lehetőségük adódik, hogy különböző trükkökkel egy gazdag família szolgálatába szegődjenek sofőrnek, házvezetőnőnek vagy éppen művészetterapeutának.A színész kategória díjai nem hoztak semmi meglepetést. Acímű életrajzi drámában nyújtott alakításáértvehette át a legjobb női főszereplőnek, míg, acímű film főszereplője kapta a legjobb színésznek járó elismerést. Ugyanakkor Oscart kapott, akicímű filmjében látható alakításával érdemelte ki a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat. A legjobb női mellékszereplőnek járó Oscart anyújtott alakításával Laura Dern vehette át.A 11 jelölést begyűjtőösszesen 3 díjat nyert, ami lévén, hogy a gála egyik nagy esélyesének számított akár csalódást keltő is lehet.kapta a legjobb operatőrnek járót, a legjobb hangkeverésértésdíjazták, míg vizuális effektusokért Guillaume Rocheron, Greg Butler és Dominic Tuohy kapott elismerést. A hangvágásért járó Oscar-díjatcímű filmnek () ítélték oda, csakúgy, mint a legjobb vágásért járó elismerést (és).A legjobb adaptált forgatókönyvért járó Oscar-szobrot arendezője és egyik főszereplője, az új-zélandikapta. A legjobb filmzene acímű alkotásé lett, a díjat az izlandi zeneszerző,kapta. A legjobb betétdal acímű filmből azlett, a világhírű énekest,t ést jutalmazták érte. A smink és frizura kategóriájában pedig a Botrány alkotóit (és) ismerték el a díjjal. A legjobb díszletért járó díjat a Volt egyszer egy... Hollywood (és), a legjobb jelmezért odaítélt Oscart pedig a Kisasszonyok () című kosztümös film kapta.A legjobb dokumentumfilm Oscar-szobrátalkotói, a magyar származásúésvehették át a Dolby Színházban. A film avolt amerikai elnök és felesége,által alapított Higher Ground produkciós cég első munkája. A rövid dokumentumfilmes mezőnyből az Afganisztánban forgatottcímű, gördeszkázni tanuló lányokról szóló produkció nyerte a díjat.A gála első díját a legjobb animációs film trófeáját anyerte, míg a legjobb rövid animációnak járó Oscart aalkotóinak ítélték. A legjobb élőszereplős rövidfilm alett.