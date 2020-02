Márciusban ismét Erdélyben tart meghallgatásokat a magyar X-Faktor

Márciusban ismét Erdélybe látogat a magyarországi X-Faktor stábja, március 19-étől 22-éig nyolc erdélyi városban tartnak meghallgatásokat az RTL Klub tehetségkutató műsorának szerkesztői. Céljuk idén is az, hogy a lehető legtöbb tehetséget meghallgathassák, akik később akár a mentorok elé is kerülhetnek.





Mint közleményükben írják, Magyarország legsikeresebb tehetségkutatója mérföldkőhöz ért: ebben az évben már a 10. évad készül, de megjegyzik azt is, hogy az idén is változatlanul a legtehetségesebb és legszínesebb előadókat keresik. Emlékeztetnek ugyanakkor arra, hogy az elmúlt két évben isnyerték az X-Faktort: tavaly a felvidéki Ruszó Tibi, 2018-ban pedig a kolozsvári USNK. És ezért is tartják fontosnak az erdélyi meghallgatásokat a műsor készítői."Ha szeretsz énekelni, és jól érzed magad a színpadon, akkor gyere el egyéniben vagy duóban a meghallgatásainkra! Viszont, ha a színpad nem a te tereped, de egy barátod, a pasid, a csajod, a tesód, vagy bárki a környezetedből szeret énekelni, ne habozz! Nevezd be őt! Hozz magaddal zenei alapokat pendrive-on vagy CD-n, amikre énekelni fogsz, vagy akusztikus hangszered, hogy kísérni tudd magad. Ha zenekaroddal neveznél, hozzatok magatokkal valamilyen bemutatkozó anyagot!" - biztatnak a felhívásukban.

A meghallgatások a következő időpontokban lesznek:

: Románia, 440027 Szatmárnémeti, Hám János utca 4.: 03.19. csütörtök, 15:00 - 17:00Cím: Románia, 410203 Nagyvárad, Vladimirescu Tudor utca 40.Időpont: 03.19. csütörtök, 21:00 – 23:00: Románia, 400000 Kolozsvár, Fő tér 9.: 03.20. péntek, 14:00 - 17:00: Románia, 540319 Marosvásárhely, Sinaia utca 3.: 03.20. péntek, 21:30-23:30: Románia, 535600 Székelyudvarhely, Kőkereszt tér 4.: 03.21. szombat, 13:00-16:00: Románia, 530224 Csíkszereda, Temesvári sugárút 29.: 03.21. szombat, 19:00-22:00: Románia, 525400 Kézdivásárhely, Kossuth Lajos utca 1.: 03.22. vasárnap, 13:00-16:00: Románia, 520023 Sepsiszentgyörgy, December 1 utca 37.: 03.22. vasárnap, 19:00-22:00További információt az X-Faktor Facebook oldalán vagy a hivatalos honlapon olvashatóak.