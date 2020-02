Magyar forradalmak - Folytatódik a Kós Károly Akadémia Alapítvány előadás-sorozata

A Kós Károly Akadémia Alapítvány szervezésében, 2020-ban is folytatódik a Marosvásárhelyen elindított, nagy sikerű történelmi tárgyú előadás-sorozat. A kezdeményezés célja, hogy Kós Károly szellemiségét követve megteremtse az erdélyi magyar történelmi gondolkodás fontos, tudományos igényű fórumát Marosvásárhelyen. Az új előadás-sorozat a magyar forradalmakat és szabadságharcokat mutatja be. Az előadások a következők:



Február 26. - Dózsa György parasztmozgalma

Előadó: C. Tóth Norbert az MTA doktora, a Magyar Országos Levéltár Magyar Medievisztikai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa





Március 11. - A 16. századi székely parasztfelkelések

Előadó: Prof. Dr. Habil. Balogh Judit egyetemi tanár, Eszterházy Károly Egyetem



Március 25. - A Bocskai-szabadságharc

Előadó: Dr. Horn Ildikó, az MTA doktora, egyetemi tanár



Április 22. - A Wesselényi-féle összeesküvés

Előadó: Dr. Kalmár János egyetemi tanár



Május 20. - Rákóczi és az Erdélyi fejedelemség

Előadó: Dr. Gebei Sándor, az MTA doktora, egyetemi tanár



Június 24. - A magyar jakobinusok

Előadó: Dr. Hahner Péter, nyugalmazott egyetemi docens



Szeptember 23. - Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

Előadó: Dr. Hermann Róbert, az MTA doktora, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár – kutatócsoport-vezető



Október 14. - Az 1918-19-es forradalmak

Előadó: Dr. Romsics Ignác, az MTA rendes tagja, egyetemi tanár



November 25. - Népfelkelés, forradalom, szabadságharc? Magyarország 1956-ban

Előadó: Dr. Rainer M. János, az MTA doktora, egyetemi tanár



December 9. - Az 1989-90-es „tárgyalásos forradalom”

Előadó: Kéri László, politológus, szociológus



Helyszín: Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány (Marosvásárhely, Horea u. 6 sz.) (hírszerk.)

