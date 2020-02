Izgalmas zenészek lépnek fel idén is a Jazz in the Parkon

Alakul a Jazz in the Park idei programja, a szervezők szerint „érett és eklektikus” lesz a nyolcadik kiadás zenei kínálata. A tavaly a European Festival Awards-on a kis fesztiválok kategóriájában első díjat nyert kolozsvári rendezvényre három olyan híresség is érkezik, akik korábban nem léptek fel Romániában.



A szervezők közleménye felhívja a figyelmet Kamasi Washingto amerikai szaxofonosra, akit „a 21. századi jazz egyik legjelentősebb nagykövetének” tartanak. Fellép továbbá Anna Calvi brit szólista és gitáros, a Peaky Blinders (Birmingham bandája) című filmsorozat ötödik évadának zeneszerzője, valamint Cécile McLorin Salvant, háromszoros Grammy-díjas amerikai énekesnő.



Az idei fesztivált június 25-28-án tartják a megszokott helyen, azaz a Kolozsvári Sétatéren. (közlemény, hírszerk.)







A nyitóképen Cécile McLorin Salvant látható, forrás: a szervezők.

