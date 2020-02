Mini közösségi könyvtár nyílik Szatmárnémetiben

Hamarosan Szatmárnémetiben is megjelenik a nemzetközi Little Free Library mini közösségi könyvtár hálózat. A szervezők - a helyi USR - jelenleg könyvadományokat gyűjtenek az induláshoz. Mint írják, Bukarest és Barcaszentpéter (Brassó megye) után Szatmárnémeti lesz a 3. olyan város az országban, ahol bevezetik a Little Free Library-t.



A koncepció a könyvmegosztáson alapul, ösztönözi a könyvcserét az „adj egy könyvet – vegyél el egy könyvet” elv alapján. Bárki kivehet magának egy könyvet, hazaviheti, elolvashatja majd visszaviheti, de vihet akár egy másik könyvet is vissza. Emellett bárki adományozhat könyvet a mini könyvtárnak.



A Little Free Library ötlete az egyesült államokból származik. 2009-ben a Wisconsin-i Todd Bol könyvtáros készített édesanyja emlékére egy apró, madáretetőre emlékeztető minikönyvtárat a háza előtt. A kezdeményezés igen nagy népszerűségre tett szert, hamar elterjedt, jelenleg számos országban van jelen több és több tízezerre tehető a mini könyvtárak száma, melyek milliós nagyságrendű forgalmat bonyolítanak.



A Little Free Library-k zömében természetes, helyi alapanyagok felhasználásával, kézileg készülnek és igen változatos megjelenésűek. Amerikában például használaton kívüli telefonfülkéket is átalakítanak könyvtárrá.







