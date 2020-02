Tommy Cash visszatér az Electric Castle-re

2019-es nagy cirkuszt kiváltó fellépése után visszatér az Electric Castle fesztiválra Tommy Cash, jelentették be a szervezők pénteken a Facebookon.



Tavaly akkor tört ki a műcirkusz az észt rapper/művész körül, amikor az EC-s fellépésén egy manele-dalt mixelt be a műsorába. Állítólag ez nem tetszett a fesztivál szervezőinek, és kiírtak a Facebook-ra: "Köszönjük, Tommy Cash, az utolsó előadásodat az Electric Castle-n!"



Később olyan véleményeket is lehetett olvasni, amelyek arról szóltak, hogy nem csak a manele miatt intettek búcsút neki, hanem mert a műsorának egy adott pontján a háttérben explicit pornográf jeleneteket vetített. Az EC szervezői végül nem tisztázták, hogy miért "tiltották ki" a zenészt.



A Vice akkor meg is kereste Tommy Casht, aki elitizmussal vádolta a szervezőket, és úgy nyilatkozott: "Nem fogok többé fellépni az Electric Castle-n, míg a szervezők nem tanulják meg, hogy jók legyenek azokhoz, akik kevésbé szerencsések, és nem fejezik be, hogy lenézzék azokat az embereket, akiknek nincs meg az ő zenei ízlés-hátterük".



Most a szervezők úgy kommentálták egy hosszú, giccsen ironikus Facebookos bejegyzéssorozat végén a meghívást, így, Valentin-nap alkalmából: a szerelmünk túl erős.





