Székelyföldi színész és magyarországi rendező is van a Gopo-díjra jelöltek között

Gopo-díjra jelölték az Oscar-díjas Nemes Jeles László alkotását, a Napszálltát Romániában a legjobb európai film kategóriában.



A román filmek mellett külön kategóriában európai filmeket is jutalmaznak: a Napszállta Pedro Almodóvar Fájdalom és dicsőség, Kirill Szerebrennyikov Nyár, Jorgosz Lanthimosz A kedvenc és Lars Von Trier A ház, amit Jack épített című filmjével versenyez.



A legtöbb jelölést a Corneliu Porumboiu által rendezett A hegyek szigete (La Gomera) című krimivígjáték kapta. Porumboiu filmjében a Napszálltában Brill Oszkárt alakító Vlad Ivanov is látható.



A legjobb férfi mellékszereplő díjára jelölték a szintén Porumboiu filmjében játszó, háromszéki baróti születésű Téglás Istvánt is, aki jelenleg a bukaresti Nemzeti Színház művésze.





Téglás István és Nemes Jeles László

A román filmes szakma legrangosabb elismerésének számító Gopo-díjakkal minden évben a román filmgyártás legjobb előző évi alkotásait díjazzák.A díjakat hatszáz román filmes szakember szavazata alapján ítélik oda, a győztest március 24-én hirdetik ki a bukaresti Nemzeti Színházban szervezett gálán.A díjatról nevezték el, akinekcímű rövidfilmje 1957-ben Arany Pálmát nyert a Cannes-i Filmfesztiválon. (