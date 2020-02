Pénteken mutatják be a Hegedűs a háztetőn című musicalt a Kolozsvári Állami Magyar Színházban

Február 21-én, pénteken 19 órától mutatja be a kolozsvári színház Sheldon Harnick – Jerry Bock – Joseph Stein a Broadway-en bemutatott művét, a nagysikerű Hegedűs a háztetőn című musicalt.



Az előadás rendezője Béres László, aki a A kétbalkezes varázsló és a Légy jó mindhalálig színrevitele után dolgozik együtt ismét a a kolozsvári társulattal.





Fotó: Biró István

Bogdán Zsolt Fotó: Biró István

Fotó: Biró István

Béres László az előadás témájáról és a darabválasztásról így nyilatkozott:„A történet egyik szálát Tevje, a szegény sorsú tejesember vívódásai képezik, aki az öt lánya iránti szeretet és a hagyományok mélységes tisztelete között őrlődik, hiszen lányai érzelmeiknek megfelelően választanak férjet és nem pedig házasságközvetítés útján. A másik szál pedig a többség és a kisebbség viszonyát boncolgatja. Úgy gondolom, hogy hit nélkül élni lehet, de nem érdemes. Ez az előadásomnak is az egyik mottója. Ami engem megragadott ebben a musicalben az az a hit, amit Tevje az Úristennel való beszélgetésekből tapasztal meg.”az előadás koreográfusa így beszél a színészekkel folytatott közös munkáról: „Rettenetesen sok személyiséggel kellett együtt dolgoznom volt a próbafolyamatban. Számomra viszont a csapat a főszereplő. A kihívás az volt, hogy egy csapattá formáljam ezeket a személyiségeket, és azt hiszem, hogy ez sikerült.”Az előadás főszereplője, a Tevje szerepének megformálásáról így vallott: „Magasra van téve a mérce, hiszen létezik egy film is darabból. Jelzett úton haladtunk, úgymond a szögek már be voltak verve a falba, de ezen az úton is végig kell tudni menni. Laci nagyon jól vezetett végig minket ebben a folyamatban.”, Golde, Tevje feleségét megformáló színésznő hozzátette: „Egy öröm volt együtt, csapatként végig menni ezen az úton.”Az előadás létrehozásban közreműködött továbbázenei vezető, Jakab Melinda koreográfus és Carmencita Brojboiu díszlet- és jelmeztervező.címszerepét, Tevjét, a tejesembert Bogdán Zsolt játssza, a további szerepekben Kató Emőke,éslátható.Az előadásban hét tagú zenekar játszik, melynek tagjai:(zongora),, (hegedű)(klarinét),(harsona);(nagybőgő),(ütőhangszerek) és(billentyűs hangszerek).novellái alapján,különleges engedélyével. A New York Stage előadásának producerevolt. Az eredeti New York Stage-előadás rendezője és koreográfusavolt.A Hegedűs a háztetőn bemutatójára és a további előadásokra jegyek vásárolhatók a színház jegypénztárában, valamint online a biletmaster.ro weboldalon. (