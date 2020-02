Madách Imre klasszikus művét, Az ember tragédiáját rendezi meg Temesváron Silviu Purcărete világhírű román rendező, aki korábban a Faust színpadra állításával ért el nagy sikert - közölte szerdán a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház.



Az előadás színpadra állításában a neves rendező mellett olyan nemzetközileg is ismert színházi alkotók dolgoznak, mint Dragoș Buhagiar díszlettervező, Vasile Șirli zeneszerző és Visky András dramaturg.



Az új bemutatót az is figyelemre méltóvá teszi, hogy a temesvári Tragédia Silviu Purcărete nagy nemzetközi sikernek örvendő és csaknem másfél évtizede játszott nagyszebeni Faust-előadása folytatásának is felfogható.



Goethe és Madách művét fél évszázad és az európai modernitás két különböző szakasza választja el egymástól. Az európai modern gondolkodás egyik alapművének számító Madách-alkotás szövegváltozatát Silviu Purcărete és Visky András jegyzi - olvasható a dokumentumban.



A temesvári bemutató létrehozásában a színház teljes társulata részt vesz.



A teátrum emlékeztet, hogy a majdnem másfél évszázaddal ezelőtt bemutatott mű nemcsak Madách Imrét emelte korának legfontosabb alkotói közé, hanem a magyar drámairodalomra mért hatása is felmérhetetlen. "Ráadásul nemcsak a színházi szakembereket, hanem a művészeti élet más területén tevékenykedő alkotókat is megihletett az alkotás" - olvasható a közleményben. (mti)



