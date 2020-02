Huszonnegyedik alkalommal rendezik meg a Csángó Bált Budapesten

Minden csángó népcsoport képviselteti magát a XXIV. Csángó Bálon, amelyet szombaton tartanak Budapesten - mondta a magyar országgyűlés külügyi bizottságának elnöke csütörtökön az M1 aktuális csatornán.



Németh Zsolt elmondta: a csángók legjelentősebb csoportja a katolikus vallású moldvai csángóké, ők mintegy 250 ezren vannak, és 50-60 ezren beszélnek közülük magyarul. A gyimesi csángók, akik a 19. században települtek ki a Gyimesi-szorosba, mintegy 15 ezren vannak. Kisebb csángó csoportok élnek még Déva, valamint Brassó környékén, sőt Belgrád alatt és Magyarországon is - tette hozzá.



Hangsúlyozta, mindig is voltak olyan törekvések Romániában, hogy a csángókat beolvasszák, ezért a diplomácia eszközeivel fel kell hívni a figyelmet arra, hogy miként áll most a népcsoport helyzete.



Hozzátette, a magyar kormányzati programnak köszönhetően ma már kétezer csángó gyermek 29 faluban tanulja a magyar nyelvet, de folytatni kell a támogatásukat, amíg az oktatási és hitgyakorlati jogaik teljes körűen biztosítva nem lesznek.



A csángó bál fő célja, hogy segítse a népcsoport bemutatkozását, megmaradását, miközben gazdagítja a magyar kultúrát. A rendezvényen - amelyet a Millenáris Parkban tartanak - mintegy tízórányi szórakozást nyújtanak az érdeklődőknek. (mti)



Nyitókép: MTI

