Szerda este, több havi fájdalmas betegség után elhunyt Rusz Lívia grafikus-képregényművész - közölte Facebook-oldalán a Magyar Karikatúra Szövetség.







Rusz Lívia 1930. szeptember 28-án született Kolozsváron. Tanulmányait a középiskola után a Kolozsváron működő Képzőművészeti és Formatervezési Egyetemen (akkor Ion Andrescu Képzőművészeti Intézet) folytatta, majd a diplomája megszerzése után három évig az intézményben dolgozott tanársegédként.



Igazán népszerűvé az egyetemről való távozása után vált, a Napsugár gyermeklap munkatársaként. Itt született meg 1963-ban Csipike Fodor Sándor íróval közösen életre hívott figurája. 1966-tól nem csak magyar, de román nyelven, illetve román kiadóknak is dolgozott, sőt, a hatvanas évek végén díjakkal is jutalmazták.



A hetvenes évek elején a romániai magyar könyvkiadás egyik legfoglalkoztatottabb illusztrátorává volt. Nevéhez fűződik többek közt J. M. Barrie Pán Péterének, L. Frank Baum Óz, a csodák csodájának, illetve J. R. R. Tolkien A hobbitjának csodás rajzokkal való kiegészítése, de a képregényektől sem maradt távol: így született meg az azonos című Jules Verne-művet feldolgozó Kétévi vakáció (1968), a Kempelen Farkas sakkautomatájának történetét elmesélő A turbános titka (1970) is.



Élete utolsó harminc évét Budapesten töltötte. Az ezredforduló után újrafestette az összes Csipike-rajzot, majd Tamási Áron Hűseges Mártonka, illetve Bajor Andor Egy bátor kisegér viszontagságai című munkáját illusztrálta. (hírszerk.)



Nyitókép: Fedina Lívia

