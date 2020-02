Megszüntetheti a legpatinásabb filozófiai és társadalomelméleti intézetet a szerb kormány

A belgrádi Filozófiai és Társadalomelméleti Intézet (IFDT) különösen nehéz helyzetbe került, miután Veselin Mitrović, az intézet ügyvezető igazgatója február 27-től kezdődően megtagadta minden olyan dokumentum aláírását, amely az intézmény pénzügyi működésével kapcsolatos - írja a vajdasági RTV.



A cikk szerint az ügyvezető igazgató döntése miatt veszélybe került az intézeten belüli tudományos munka, valamint a dolgozók fizetése is. A tudományos intézmény kutatói szerint elképzelhető hogy "politikai nyomásgyakorlásról" van szó. A nagy múltú IFDT viszontagságai 11 hónappal ezelőtt kezdődtek.



Gazela Pudar Draško, a belgrádi Filozófiai és Társadalomelméleti Intézet tudományos munkatársa azt mondja, hogy majd egy évvel ezelőtt a szerb kormány – a korábbi gyakorlattal ellentétben – nem egyeztetett az intézet dolgozóival, s konzultáció nélkül állították össze az igazgatótanácsot, valamint a beleegyezésük nélkül nevezték ki az intézet ügyvezető igazgatóját is.



Mindezzel együtt az IFDT volt az egyetlen olyan intézet, amelyben nem a munkaközösség tagjai közül választották ki az ügyvezető igazgatót.



"Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy politikai nyomásgyakorlásról van szó" – mondta el Gazela Pudar Draško, hiszen az IFDT-t eddig is kritikák érték a kormány részéről amiatt, mivel az intézet munkatársai aláírásukkal támogatták a szerbiai kormányellenes tüntetéseket.



Az intézet dolgozói számára "különösen aggályos" Zoran Avramović kinevezése az igazgatótanácsba – írja a Mašina híroldal, amely több intézeti dolgozót is megszólított az ügy kapcsán. Jelena Vasiljević, az intézet kutatója szerint Avramović "nacionalista politikai ténykedése" amiatt sem fogadható el az intézet munkatársai számára, mivel az IFDT éppen a nacionalizmus és az idegengyűlölet ellen küzd, s hogy emiatt a kényes helyzet miatt "veszélybe került számos folyamatban lévő tudományos tanácskozás megszervezése, valamint a különböző tudományos pályázatokra való jelentkezés".



Az Akadémiai Szolidaritás és Társadalmi Elkötelezettség Hálózata (MASA) nevű szervezet nemrég megjelent közleménye szerint az állam megsérti a belgrádi Filozófiai és Társadalomelméleti Intézet autonómiáját, amikor az igazgatótanácsba négy személyt delegál, míg az intézet dolgozói csupán 3 személyt javasolhatnak.



Az 1992-től immár ezen a néven működő intézetben rendszeresen tartanak tudományos tanácskozásokat, nemzetközi filozófiai és társadalomelméleti konferenciákat, pódiumbeszélgetéseket és könyvbemutatókat. Az intézet, amelynek közel 40 munkatársa van, folyóiratot ad ki, és saját könyvtárral is rendelkezik. (via RTV)

