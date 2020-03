Új közösségi és előadóművészeti tér nyílik Kolozsváron

Március 6-án 17:00 órától a Párizs utca 5. szám alatti volt ortodox zsinagóga épületének első emelete a ZIZ – szociális és művészeti tér elnevezés alatt születik újjá.





A ZIZ olyan összetett tér, amelyet négy kolozsvári szervezet fog működtetni: a Shoshin Színházi Egyesület, a Made In Pata Rât, az Ecsetgyár (Fabrica de Pensule) és a Colectiv A.Míg hajdan a zsidó hitközség istentiszteleti tereként működött, a ZIZ – szociális és művészeti tér ismét közös térként, illetve közösségi inkubátorként határozza meg magát, új lakói ugyanis vallási és etnikai hovatartozástól függetlenül minden érdeklődőt szívesen látnak.A ZIZ az a hely szeretne lenni, ahol bárki otthon érezheti magát és ahol az inspiráló, kultúraközi és interdiszciplináris események mellett a különböző helyi közösségeknek is fontos szerep jut.„A közös kritikai gondolkodást kívánjuk ösztönözni az itt szervezett viták, filmvetítések, kiállítások, színházi- és táncelőadások, rezidencia programok, koncertek, foglalkozások és művészeti laboratóriumok révén.Projektünkkel szeretnénk hozzájárulni a társadalom és a művészetek szorosabb összefonódásához, hosszútávú tervünk pedig, hogy az előadóművészetek és közösségfejlesztés terén tevékenykedő kutatási- és tréningközponttá váljunk.” - valljákés, az új tér létrehozását kezdeményező Shoshin Színházi Egyesület társvezetői.Az új tér a Shoshin, valamint a Made in Patarét számára elsődleges székhelyként fog működni, míg az Ecsetgyár és a Colectiv A a ZIZ mellett más terekben is szervez majd eseményeket egyéb kolozsvári szervezetekkel és intézményekkel partnerségben.A megnyitó eseményei délután 5-kor kezdődnek, és számos tevékenységet foglalnak magukban: beszélgetések, kiállítások, előadások és műhelymunkák egyaránt helyet kapnak.„A célunk az, hogy a ZIZ egy fontos kulturális mérföldkővé váljon, egy példakép értékű kezdeményezéssé, mely a művészet és a társadalom, a művészek és a különböző helyi közösségek közötti szerves viszonyt kívánja elmélyíteni. Közös elképzelésünk, hogy egy különleges jellegű teret hozzunk létre Kolozsváron, amely interkulturális és interdiszciplináris rendezvényeknek ad otthont, és ahol a „bandádat” ugyanúgy megtalálod, mint a mindennapjaidat inspiráló eseményeket.” – tették még hozzá Köllő Csongor és Györgyjakab Enikő.A megnyitó eseményeiről szóló bővebb információkért, valamint további újdonságokért a ZIZ – Art and Social Area oldalt érdemes látogatni. (