Koronavírus: az új James Bond-film bemutatásának elhalasztását kérik a rajongók

Bond-rajongók nyílt levélben fordultak a producerekhez és a stúdiókhoz, hogy halassza el az új James Bond-film április elejére kitűzött premierjét a koronavírus-járvány miatt - számolt be róla a BBC News kedden.



A két legnépszerűbb James Bond rajongói oldal alapítói emlékeztettek rá, hogy a Nincs idő meghalni című 25. Bond-film ugyan április 3-tól kerülne a mozikba, de jobb lenne nyárra tolni a bemutatót, amikor már túl lesz a világ a járvány csúcspontján.







"Itt az ideje az emberek egészségét a marketingütemterv elé helyezni" - írták a rajongók a Nincs idő a határozatlanságra című levelükben, amely a film címére utal. Hangsúlyozták, hogy nagy esély van arra, hogy egy hónap múlva, április elején már zárva lesznek a mozik vagy alig lesz közönségük. "Még ha nem is tiltják meg hivatalosan a mozik nyitvatartását, +Mennyire éreznéd magad biztonságban?+" - idézték a rajongók M-et a Skyfallból.



Közben a Disney már törölte egy vörösszőnyeges gáláját a Disney+ streamingszolgáltatás angliai debütálása alkalmából. Az eseményt április 5-re tervezték, és a vírus terjedése miatti aggodalmakra hivatkozva mondták vissza.



A levél írói megjegyezték, hogy a Bond-mozi premierjét március 31-re időzítették a londoni Royal Albert Hall-ba, ahová mintegy ötezer vendéget várnak, tehát "csak egy, még tünetmentes ember is megfertőzhetné az egész közönséget, és ez nem az a fajta reklám, amelyet bárki kívánna" - fogalmaztak.



"Ez csak egy film, és a világ minden táján élő rajongók és családjaik egészsége és jóléte sokkal fontosabb. Mindannyian több mint négy éve várunk a filmre. Még néhány hónap nem árthat a film minőségének, csak segíthet Daniel Craig finisének bevételein" - érveltek.



A levelet a 007-es film producereinek, az MGM és a Universal stúdiónak is eljuttatták.



A globális mozipiacot elemzők szerint már ötmilliárd dolláros veszteség érte a koronavírus-járvány miatt. (mti)





