Feloszlik a Kistehén, de előtte még lenyomnak egy búcsúturnét

Búcsúturnéra indul, majd feloszlik a Kistehén - írja az Index.hu. A portál beszámolója szerint a közel húsz éve létező zenekar tagjai úgy döntöttek július 30-án adják majd az utolsó budapesti koncertjüket a Budapest Parkban, de mielőtt végleg elköszönnének a közönségtől, még utoljára belevetik magukat a magyarországi fesztiváléletbe.



A Kollár-Klemencz László vezette csapat tagjai úgy érzik, a Kistehénnel mindent elmondtak, amit szerettek volna, egyénileg pedig szeretnének „új játszóterek után nézni”, szóló- és egyéb zenekari projektekbe átmenteni a kreatív energiáikat.



A Kistehén 2002-ben egy animált karakterként született meg, amely két évvel később életre hívta a zenekart, amely egy időben Zene a nyulaknak és Kistehén Tánczenekar néven is futott.



A zenekar a fennállása során hét albumot jelentetett meg, turnézott Európában, Amerikában, és Erdélyben is számos alkalommal. Elnyert több magyarországi és külföldi díjat, valamint számos válogatáslemezre is felkerült.



Legutóbb tavaly januárban, a zenekar kolozsvári koncertje után készítettünk videointerjút Vajdovich Árpáddal, a Kistehén basszusgitárosával és Sidó Attila szólógitárossal:







A zenekar frontemberével, Kollár-Klemencz Lászlóval készített interjúnkat pedig ITT olvashatjátok el. (Index.hu/hírszerk.)

