Elhunyt Szilágyi Aladár író, helytörténész

Március 17-én hajnalban, életének 77. évében elhunyt Szilágyi Aladár Spectator-díjas író, újságíró, helytörténész, a Várad folyóirat alapító szerkesztője, az Erdélyi Riport hetilap szerkesztője, a Bihari Napló korábbi igazgatója, számos riportkötet szerzője.





Fotó: Várad

Szilágyi Aladár 1943. szeptember 22-én született Pankotán. Középiskolai tanulmányait Aradon végezte, majd a câmpinai Energetikai Főiskolán nyert erősáram-technikusi képzettséget, később pedig elvégezte a BBTE Filozófiai Fakultását is. Első írásait 1966-ban közölte a nagyváradi Fáklya; írt prózát, verset, esszét, kritikát.Az 1960-as évek végén szerepe volt a nagyváradi Ady Endre Irodalmi Kör életre keltésében, két évtizedes sikeres működését vezetőségi tagként is befolyásolta.2003-tól a Várad c. folyóirat, 2004-től az Erdélyi Riport szerkesztője. Itt jelent meg 2005 nyarától riportsorozata, amelyben közel száz máramarosi, partiumi, bánsági, olténiai és dobrudzsai település apró nemzetiségi szórványainak életét, megmaradásuk titkait tárta fel. (