„Streamház” lett a sepsiszentgyörgyi színházból

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház online közvetít előadásokat a koronajárvány ideje alatt – derül ki a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményből.



„Nem vitatjuk, hogy a színház az egyszeri és megismételhetetlen pillanatok művészete, melyben meghatározó szerepe van a jelenlétnek, a játszók-nézők együtt lélegzésének, de mivel ebben meghatározatlan ideig nem lehet részünk, úgy döntöttünk, hogy az internet lehetőségeit kihasználva felidézünk néhány emlékezetes pillanatot a Tamási Áron Színház elmúlt két évtizedének történetéből” – áll a közleményben.



Az elkövetkező időkben díjnyertes és a közönség körében népszerű színházi előadások felvételeit kínálják megtekintésre az érdeklődőknek minden szerdán és vasárnap 20 órától.



A Facebook-oldalunkon vetített múltidéző előadássorozat vasárnap indul, és egyelőre április végéig tart.



A részletes program:



„Tájékoztatjuk nézőinket, hogy az előadások jelentős része esetében a felvétel minősége hagy kívánnivalót maga után. A profi tévétársaságok által készített többkamerás videók mellett ugyanis vannak közöttük házi használatra szánt egykamerás felvételek is, a régebbi produkciókat pedig még videókazettára rögzítették, és ezek voltak később digitalizálva ugyancsak házilag, így tovább romlott a minőségük. Reméljük, hogy e kedvezőtlen körülmények ellenére is sikerül átadnunk valamit Önöknek a fenti előadások valódi értékeiből” - írják a szervezők„Egyre nyilvánvalóbbá válik számunkra, hogy a járvány miatti intézkedések hosszú távon is hatással lesznek az életünkre, és hogy ebben a helyzetben mindnyájunknak meg kell találni a működőképes kommunikáció új formáit. A »válságrepertoár« összeállítása és levetítése a Tamási Áron Színház első válaszlépése az intézmény működésének ideiglenes felfüggesztésére, melyet további izgalmas online akciók követnek majd. Bízunk benne, hogy bár személyesen nem találkozhatunk, a színházunk által kínált új élményekben is örömét leli majd a közönség” – zárul a közlemény.