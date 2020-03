Újabb erdélyi és partiumi színházi előadások válnak online közkincsé

A Transindexhez eljuttatott sajtóközleményeikben jelezte a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági És Gyermekszínház, a szatmárnémeti Harag György Társulat és a nagyváradi Szigligeti Színház is, hogy bár a koronavírus -járvány ideje alatt nem játszhatnak, a közösségi oldalaikon jelen lesznek és nem hagyják előadások nélkül a közönséget.



Az Ariel Ifjúsági És Gyermekszínház a Facebook-oldalán és a YouTube-csatornáján is rendszeresen elérhetővé tesz előadásokat, illetve az Erdély TV is műsorra tűz belőlük néhányat.



A Harag György Társulat YouTube-csatornájára március 24-én 19 kor felkerül a társulat nagy sikerű előadása, a Tévedések vígjátéka.



Részlet a Tévedések vígjátéka című darabból. Forrás: Harag György Társulat

Fotó: Szigligeti Színház

A Szigligeti Színház a YouTube-csatornáján indított online videótárat, ami a társulat újabb három előadásával bővül ezen a héten.