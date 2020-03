Elhunyt Oláh Mara roma festőművész

74 éves korában váratlanul meghalt Oláh Mara roma származású festőművész, aki negyvenéves kora után, takarítónőből lett külföldön is elismert alkotó - írja az Index. Az Everybody Needs Art közlése szerint az Omara néven alkotó művész kedd hajnalban hunyt el.



„Omara radikális és őszinte művészeti praxisa kivételes helyet foglal el a hazai és nemzetközi művészettörténetben. Változatos életművének elemei között kiemelkedő szerepet tölt be festészete, melynek fő témái a kisebbségi lét kiszolgáltatottsága és a női sors” – áll az Everybody Needs Art közleményében.



A Transindex 2010-ben látogatott el Oláh Marához Szarvasgedére, riportunk ezen a linken olvasható. A festőművész felgyógyult a rákból, szívinfarktusból; zárszavai az egy évtizede készült interjúban a következők voltak: „Nem megyek többé orvoshoz, engem ne szabdaljanak szét. Ha Isten azt mondja: na, Mara, most elég, stop, vége, nem adom neked a festészetet, dicsőséget sem adok, szép élményt sem adok, akkor is azt mondom: Istenem! Köszönöm neked, gyémántos Istenem, hogy olyan tisztességben engedtél élni, hogy itthon, játszva, senki nem parancsolhat bele, hogy mit fessek, miért, mikor, hogyan!”



(hírszerk)

