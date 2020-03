Nagy sikerű színházi előadásokat vetítenek az Erdély TV új műsorában

SzínHáz címmel az Erdélyi Magyar Televízió széleskörű projektet indít az előadó-művészetek romániai magyar képviselőivel: prózai, zenei és táncszínházakkal közösen. Ennek keretén belül az Erdélyi Magyar Televízió olyan előadásokat tűz műsorára, amelyeket a kulturális intézmények saját archívumukból elérhetővé tesznek a legszélesebb közönség számára - tájékoztat a televízió közleménye.



Szepessy Előd, a televízió főszerkesztője szerint a közös cél megpróbálni egy kis csendet, nyugalmat csempészni az emberek életébe e mérhetetlen zűrzavarban, fogódzót nyújtani ahhoz, hogy túllépjenek ezen az igen nehéz időszakon.



A kezdeményezéshez alig néhány nap alatt már több rangos intézmény csatlakozott: az Aradi Kamaraszínház, a gyergyói Figura Stúdió Színház, a kézdivásárhelyi Udvartér Színház, a Kolozsvári Állami Magyar Színház, a Kolozsvári Magyar Opera, kolozsvári Puck Bábszínház, a marosvásárhelyi Ariel Bábszínház, a Maros Művészegyüttes, a marosvásárhelyi Spektrum Színház, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház. A sor nyitott, bármikor újabb társulatok válhatnak a SzínHáz tagjaivá.



A produkciók hétről-hétre szombaton és vasárnap este 8 órától lesznek megtekinthetőek: szombaton prózai, vasárnap zenés előadásokat tűz műsorára az Erdély TV. A gyerekeket szombatonként délelőtt 10 órától várja a képernyők elé a nekik szánt bábelőadásokkal.



Elsőként a Kolozsvári Állami Magyar Színház sokszorosan díjazott előadását elevenítjük fel. Csehov: Cseresznyéskert című klasszikusát 1998-ban vitte színpadra Vlad Mugur rendező. Kiváló szereplőgárdájában, amelynek tagja Stieff Magda, Kali Andrea, Lázár Gabriella, Csíky András, Bogdán Zsolt, Dimény Áron, Bíró József, Borbáth Júlia, Orbán Attila, M. Kántor Melinda, Hatházi András, Salat Lehel, újra láthatjuk az erdélyi magyar színjátszás óriását, Senkálszky Endrét is.



Szombaton délelőtt 10 órától a marosvásárhelyi Ariel Bábszínház elragadó előadását, a Téli tücsök meséit követhetik figyelemmel kicsik és nagyok egyaránt.



Vasárnap este egy megunhatatlan zeneművet hallgathatunk, csodálhatunk meg, akár újra is: ifj. Johann Strauss: A denevér című operettjét a Kolozsvári Magyar Opera vitte újra színre egy káprázatos előadásban. Rendező: Szabó Máté, vezényel: Jankó Zsolt, koreográfus: Bodor Johanna. Szereplők: Szabó Levente, Barabás Zsuzsa, Fülöp Tímea, Székely Zsejke, Bardon Tony, Peti Tamás Ottó, Sándor Csaba, Plesa Róbert, Madarász Lóránt, Heiter Melinda.



Az Erdély Magyar Televízió egyben köszönetet is mond azoknak a társulatoknak, akik felkarolták kezdeményezését, és remélik, hogy közösen kiszínesíthetik a bezártságra ítélt heteket, hónapokat. A televízió bízik abban is, hogy valamennyi színház –függetlenül attól, hogy csatlakozik kezdeményezésünkhöz vagy sem – mielőbb visszatérhet az élő színpadra, és újabb kiváló produkciókkal örvendeztetheti meg a hazai magyar kultúrakedvelő közönséget. (közlemény)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!