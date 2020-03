Kolozs megyei fesztiválok, intézmények és szervezetek fogtak össze az egészségügyért

Kolozsvár és Kolozs megye legfontosabb fesztiváljai és rendezvényei, valamint további 50 helyi szervezet és rendezvény közreműködésével jött létre az unsingurcluj.ro, hogy szinkronba hozzák a megyében a koronavírus elleni küzdelmet.



A platform lehetőséget teremt a kolozsváriaknak és Kolozs megyeieknek, hogy anyagilag is hozzájáruljanak a megyei kórházak finanszírozásához, továbbá a platform célja, hogy szinkronizálja, és prioritások szerint feltüntesse az összes olyan intézményt és kezdeményezést, amelyek támogatásra szorulnak. Elsősorban az orvosi berendezések és egészségügyi felszerelések beszerzésére összpontosítanak, de úgy vélik, hogy ezen túlmenően néhány társadalmi intézkedés finanszírozása is rendkívül szükséges.



Lehetővé teszik a civilek valamint egyéb szervezetek számára, hogy az igényeknek megfelelően irányítsák az adományaikat, de vásárolni lehet úgynevezett szolidaritási jegyeket, amelynek a rögzített értéke 10, 50 és 100 lej. Közlik, hogy a kezdeményezéshez csatlakozhat minden olyan vállalkozás vagy civil szervezet, amely orvosi berendezések megvásárlása miatt kezdett adománygyűjtésbe, de még nem tudta megvásárolni azokat.



Az „Un Singur Cluj” platform többek között az Electric Castle, Jazz in the Park, Street Food Festival, TIFF és Untold fesztiválok, a Kolozsvári Kulturális Központ (CCC), Kolozsvár Polgármesteri Hivatala, a megyei tanács , a megyei prefektusi hivatal , valamint 50 más szervezet és rendezvény kezdeményezésére jött létre. A platform nyitott a további érdeklődök előtt is. (hírszerk.)

