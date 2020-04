Bútorfestő rajz- és alkotópályázatot hirdet a Hagyományok Háza

Rajz- és alkotópályázatot hirdetett „Virágozta anno…” címmel a bútorfestésről a Hagyományok Háza Nyitott Műhelye. Az alkotások beérkezési határidejét április 30-ig hosszabbították meg.





A Hagyományok Háza Nyitott Műhelye a népi bútorfestés emlékeit, motívumait, formavilágát megörökítő rajz- és alkotópályázatot hirdet óvodai és iskolai vagy egyéni gyerekcsoportok, szakkörök és egyéni pályázók számára.Az öt korcsoportban meghirdetett felhívásra csoportos és egyéni alkotásokat is várnak a Kárpát-medencéből és a diaszpórából. A kiírásra társasjátékkal, memóriajátékkal vagy mesekönyvként összefűzött alkotásokkal, képeslappal és könyvjelzővel is lehet pályázni, a felsősöktől népzenei könyv- vagy CD-borító tervet, képregényt is várnak.A pályázat egyik fontos célja, hogy ösztönözzék az otthon maradó családokat a kreatív időtöltésre, a közös alkotásra.A digitális formában beadható pályázatokat április 30-ig várják. A műveket szakmai zsűri bírálja el, a legszebbnek ítélt alkotásokból a Hagyományok Háza weboldalán virtuális kiállítást rendeznek, a legkiválóbb munkákat beküldők díjazásban részesülnek.Az értékes különdíjak mellett a fődíj egy múzeumpedagógiai foglalkozás a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban.A pályázat nyerteseinek a könyvjutalmak mellett a Nyitott Műhely alkotói készítenek oktatófüzetet, amelyek hasznos segítséget nyújtanak az otthoni egyéni alkotáshoz.A teljes kiírás ITT olvasható el, míg további segítő információkért IDE kell kattintanod. (